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Şimşekler İnşaat, 18 adet MAN damper ile güçlendi

Şimşekler İnşaat, 18 adet MAN damper ile güçlendi

Tarih 27 Kasım 2017, 20:56

Diyarbakır merkezli Şimşekler İnşaat şirketi, yeni satın aldığı 18 adet MAN damperli araç ile filosunun gücüne güç kattı.

Diyarbakır ve bölgesinde faaliyet gösteren Şimşekler İnşaat’ın satın aldığı 18 araç, MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü İrfan Ergetir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen teslimat törenine, Şimşekler İnşaat sahibi Ramazan Şimşek ile Genel Müdürü İrfan Şimşek katıldılar.

Diyarbakırın zorlu coğrafi ve iklim koşullarına dikkat çeken Ramazan Şimşek, “MAN araçları, gerek zemin olsun, gerekse hava olsun her koşulda çalışan, bizi yarı yolda bırakmayan bir marka. Kuru havada, düz yolda performansı ne ise, karda kışta, çamurlu yolda da aynı hizmeti sağlıyor. Üstelik her açıdan avantajlı ama Euro6c ile bize sunduğu yakıt tasarrufunun ise gerçekten de bir muadili yok. Dolayısıyla yeni yatırımımızda MAN’ı tercih ettik” şeklinde konuştu.

MAN’ın araç nitelikleri ile olduğu kadar sunduğu ticari avantajlar ve satış sonrası hizmetler ile önemli ayrıcalıklar sunduğuna dikkat çeken İrfan Ergetir ise “Dolayısıyla MAN’ın ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak kabul ettiği müşterileri ile olan işbirlikleri de uzun soluklu ve her geçen gün büyüyen, güçlenen bir ortaklığa dönüşüyor. Şimşekler İnşaat ile de iyi bir geçmişe dayanan bu güzel işbirliğimizin ileride daha da büyüyerek ve güçlenerek daha uzun yıllar devam edeceğine inancım tamdır” dedi.



 


 

 

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