TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Hafif Ticari

Karsan, Elektrikli Jest’te BMW Teknolojisini Kullanacak!

Karsan, Elektrikli Jest’te BMW Teknolojisini Kullanacak!

Tarih 27 Kasım 2017, 20:53

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, dünyanın lider premium otomobil ve motosiklet markalarından biri olan BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması yaptı.

Anlaşmanın ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, BMW teknolojisi ile birleşerek elektriklendi. BMW’nin elektrikli motoru ve bataryasıyla sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı sağlayan Karsan Jest Electric ilk testler sonucunda 180 kilometrelik menzil ve 18 saatlik çalışma süresine ulaşma başarısı gösterdi. Karsan CEO’su Okan Baş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karsan ile BMW Grubu arasındaki tedarik anlaşmasının önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan diğer projelerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi. Karsan Jest Electric, BMW’nin 94 amper saat (Ah) veya 33 kilowatt saat (kWh) kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller tarafından besleniyor.



Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, elektrikli araç teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen otomobil ve motorsiklet üreticisi BMW Grubu ile elektrikli motor tedariği için anlaştı. Bu kapsamda, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda içten yanmalı versiyonlarıyla kendini ispat eden Karsan Jest+, BMW teknolojisiyle birleşerek elektriklendi. Karsan Jest Electric, BMW elektrikli motoru ve bataryasıyla sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı sunuyor. BMW Grubu’nun çağın ötesinde elektrikli çözümleriyle menzil ve çalışma saati bakımından da rakiplerinden ayrılan Karsan Jest Electric, Madrid Belediyesi ihalesine yönelik kapsamlı testlerde tek şarj ile 180 kilometrelik menzile ve tam 18 saatlik çalışma süresine ulaşmayı başardı.

Gerçekleştirmiş olduğu 100.000 adetlik BMW i3 satışıyla (sınıfında dünyanın en çok satan elektrikli otomobili) alanında dünyanın lider premium otomobil üreticisi olan BMW Grubu ile yapılan tedarik anlaşması Karsan’ı daha da güçlendirmek adına atılmış çok önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Karsan’ın işbirliklerine ve girişimlerine de dikkat çeken Okan Baş, “Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan %100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. Duyurduğumuz anlaşmalar ve işbirlikleri ise dünya markası olma hedefimizde nasıl sağlam adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen özelliklerimizi elektrikli versiyonumlarımızda da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır. Karsan ve BMW arasındaki işbirliğinin ilerleyen günlerde yapılacak olan diğer projelerde de süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Karsan Jest Electric, BMW’nin 94 amper saat (Ah) veya 33 kilowatt saat (kWh) kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller tarafından besleniyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Hafif Ticari

Yeni Caddy Alltrack pazara sunuldu

 Yeni Caddy Alltrack pazara sunuldu Volkswagen Ticari Araç’ın sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy’nin, Alltrack versiyonu pazara sunuld...

Fiat Doblo’ya 40 bin TL'ye 0 faiz

 Fiat Doblo’ya 40 bin TL'ye 0 faiz Fiat Professional, kış kampanyasıyla ticari araç sahibi olmak isteyenlere Kasım ayı boyunca Fiat Doblo Combi modell...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x