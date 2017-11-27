Çobanoğlu İnşaat da MAN’ı tercih edenlerden

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27 Kasım 2017, 20:43

İnşaat ve nakliye sektörünün bölgesel lider şirketlerinden Çobanoğlu İnşaat, filosunu güçlendirmek için yaptığı 10 araçlık yeni yatırımında MAN’ı tercih etti.

Çobanoğlu İnşaat’a araçlar, Ankara Akyurt’taki MAN tesislerinde teslim edildi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara ve Kamyon Bölge Satış Koordinatörü İrfan Ergetir’in katıldığı teslimat töreninde, Çobanoğlu İnşaat sahibi Zülküf Çobanoğlu ve Proje Müdürü Bülent Çağırgan hazır bulundular.Törende konuşan Zülküf Çobanoğlu, MAN araçlarının başta inşaat ve şantiye madenleri gibi en zorlu koşullar olmak üzere her alanda sundukları üstün performansa dikkat çekti. Çobanoğlu, “MAN araçları, bu üstün nitelikleri kadar başta rakipsiz yakıt tasarrufları, uzun bakım aralıkları, düşük işletme maliyetleri, yaygın ve avantajlı Satış Sonrası Hizmetler ile de sahibine çok önemli avantajlar sunuyor” dedi.MAN araçlarının, kaliteleri, teknolojileri ve daha birçok üstün nitelikleri ile bulundukları segmentlerin premium sınıfını oluşturduklarını belirten Serkan Sara da, “MAN daha iyi araç üretmeye, daha iyi hizmet üretmeye odaklanmış bir marka. Sahibine, kullanıcısına ve doğaya kazanımlar sağlamaya odaklanmış bir marka. Dolayısıyla her MAN aracı da, sahibi ya da kullanıcısına, özgün ve önemli avantajlar sunuyor” şeklinde konuştu.Teslimat töreni daha sonra MAN’ın sembolik anahtarının verilmesiyle ve pasta kesimi ile son buldu.