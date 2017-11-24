Aurich atık şirketi, Allison donanımlı DAF araçlar ile verimliliğini artırıyor

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24 Kasım 2017, 16:44

Tek kişilik operasyonlarda vardiya başına yaklaşık 1,200 adet atık bidonu boşaltan, Allison tam otomatik şanzıman donanımlı kamyonlar, tasarruf ve verimlilik sağlıyor.

Aurich atık yönetim şirketi, Allison tam otomatik şanzıman donanımlı ilk 10 aracını 2011 yılında teslim aldı. DAF CF 75 model yandan yüklemeli araçlar, dayanıklılık, verimlilik ve düşük bakım maliyetleri için Allison 3000 SerisiTM tam otomatik şanzımanları kullanıyor.MKW (Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft) GmbH şirketi Teknik Filo Yöneticisi Carsten Appelhoff açıklamasında; “Bu araçlardan oldukça memnunuz. Allison tam otomatik şanzımanlar sayesinde araçlar, vardiya başına 1,000’den fazla dur-kalk yapılan çalışma koşullarında hiç zorlanmadan görevlerini tamamlıyor. Otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar, bu koşullarda oldukça zorlanırdı” diye belirtti.2011 yılından bu yana filonun DAF CF yandan yüklemeli araç sayısı 19 adete ulaştı. Son olarak teslim edilen araçlar, Faun Sidepress üst yapısı ile yakın zamanda hizmet vermeye başladı. Yönlendirilebilir arka aks ve 10.8 litre motora sahip 26 tonluk araçlar, kırsal bir alan olan Doğu Frizler bölgesinde tek kişilik operasyonlarla 100,000’den fazla evsel atık bidonunu boşaltıyor. Araçlar, 1.800 saatlik çalışma ile yılda yaklaşık 30.000 km yol kat ediyor.Appelhoff, tam otomatik şanzımanların yatırımlarına değdiğini belirterek; “Bu şanzımanlar, işimizi gerçekten hızlandırıyor. 9 saatlik bir çalışma vardiyası ile 1,200 civarında atık bidonu boşaltabiliyoruz. Bazı durumlarda ise bu sayının 1,500’e çıktığı oluyor” şeklinde açıkladı.Araçların sağlam aktarma organlarına ek olarak Appelhoff, satış sonrası servis hizmetlerinin uygun maliyetli ve kolay ulaşılabilir olmasından da memnuniyetlerini belirtiyor. Appelhoff, “Araçlarımızın bakım maliyetlerine baktığımızda doğru kararı verdiğimiz görülüyor. Tam otomatik şanzımanlar için gerekli tek bakım, rutin yağ ve filtre değişimi oluyor” diyor.Appelhoff, yakıt tüketimi açısından bakıldığında araçların tasarruflu seçim olduğunu ifade ederek; “Motor ve çalışma koşulları açısından karşılaştıracak olursak, Allison tam otomatik şanzıman donanımlı DAF yandan yüklemeli araçlarımızın yakıt tüketimi, otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlı atık toplama araçlarımıza oranla yüzde 10 daha az” açıklamasında bulundu.Allison tam otomatik şanzımanlar, geleneksel baskı balata takımı yerine, manuel ve otomatikleştirilmiş manuel şanzımanların gerektirdiği debriyaj tamiri ve değişimi gibi ihtiyaçları ortadan kaldıran patentli tork konvertörünü kullanıyor. Allison’ın tork konvertörü kalkış ve hızlanma sırasında motor torkunu sarsıntısız bir şekilde artırıyor, tork şokları ve sarsıntılara karşı aktarma organlarını koruyor. Bu özellik, ayrıca bidon ve konteynerlere yanaşırken mükemmel hizalama sağlanması, dar alanlarda araç kullanılması ve aşırı düşük hızlardaki sürüşte hassas araç kontrolü sağlıyor. Allison tam otomatik şanzımanlar, ortalama hız, verimlilik ve sürücü konforunu artıran kesintisiz vites geçişleri sunuyor.Allison 3000 Series™ tam otomatik şanzımanlar, motor gücü 276 kW (370 bg)’e kadar olan atık kamyonları için idealdir.Allison tam otomatik şanzımanlar, geleneksel kuru debriyaj yerine, debriyaj tamiri ve değişimi gibi maliyetli ve zaman alan zorunlulukları ortadan kaldıran patentli tork konvertörünü kullanıyor.