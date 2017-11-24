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Yeni Genel Müdür Hasan Kavcı’nın, DHL Freight Türkiye’deki başarı yolculuğu sürüyor

Yeni Genel Müdür Hasan Kavcı’nın, DHL Freight Türkiye’deki başarı yolculuğu sürüyor

Tarih 24 Kasım 2017, 14:20

DHL Freight Türkiye’nin Genel Müdürlüğüne, 2014’ten bu yana DHL Freight Türkiye Anadolu Bölge Direktörü olarak görev yapan Hasan Kavcı atandı.

DHL’deki 13 yılı aşkın tecrübesi, satış ve operasyon alanında elde ettiği istikrarlı yükselişle markayı hep ileriye taşıyan Kavcı, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

2004 yılında DHL’deki kariyerine başlayan, çekirdekten yetişerek şirket içinde önemli bir başarı hikâyesi yazan Kavcı, Anadolu Bölge Direktörlüğü ve DHL Freight Türkiye Ege Bölgesi Şube Müdürlüğü görevlerinde üstün performans gösterdi. Bölgenin önemli oyuncularından biri haline getirdiği DHL Freight‘in global bünyesinde gerçekleştirilen performans yarışmalarında ise Karayolu tarafında satış alanında elde ettiği başarılı sonuçlarla birincilik ödüllerini aldı.

1973 Kırklareli doğumlu Kavcı, evli ve bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

 

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