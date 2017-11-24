PPG, Bursa’nın en büyüklerinden

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24 Kasım 2017, 14:10

Dünyanın önde gelen boya ve yüzey kaplama şirketi PPG’nin Bursa’da faaliyet gösteren fabrikası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapılan “Bursa’nın İlk 250 Büyük Firmaları” araştırmasında ilk 100’e girerek 77. sırada yer aldı.

Dünyada 60'dan fazla ülkede 150’den fazla üretim tesisi bulunan boya ve özel ürünler endüstrisinin lider kuruluşu PPG’nin otomotiv boyaları ve inşaat kimyasalları üreten Bursa’daki fabrikası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapılan “Bursa’nın İlk 250 Büyük Firmaları” araştırmasında ilk 100’e girerek 77. sırada yer aldı. 2014 yılı ciro, ihracat ve istihdam gibi ekonomik göstergeleri dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre PPG’nin Bursa fabrikası, 2014 yılında 161 milyon 569 bin TL ciro elde etti. PPG, 1994 yılından bu yana Türkiye’de 160 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. 1999’da faaliyete başladığı Bursa fabrikasında, otomotiv, paketleme ve ana sanayi gibi birçok farklı sektöre yönelik ürünlerin yanı sıra, boya, macun, astar ve çeşitli kaplama malzemelerinin üretimi yapan şirket, Bursa’ya Ar-Ge konusunda sürekli yatırım yaparak lokal çözümler üretmeye odaklanıyor.1883 yılında ABD’de kurulan PPG, otomotiv ana sanayi, koruyucu marin boyaları ve havacılık boyaları gibi alanlarda hizmet veriyor. Dünyada her 3 araçtan ikisini boyayan PPG, bugün Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da en büyük boya ve kaplama şirketleri arasında yer alıyor. PPG, BTSO’nun “Bursa’nın İlk 250 Büyük Firmaları” listesinde tek otomotiv boyaları ve inşaat kimyasalları tesisi olma özelliğini de taşıyor. Globalde Ar-Ge’ye yıllık 500 milyon dolar civarında bir yatırım yapan PPG, Ar-Ge çalışmalarından ortaya çıkan ürünlerden 5 yıl içerisinde 3.7 milyar dolar civarında bir satış miktarı elde etmeyi planlıyor.