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Michelin, PTG ve Téléflow’u satın aldı

24 Kasım 2017, 13:55

Dünya lastik çözümleri devi Michelin, kullanıcıların lastik basınçlarını arazi ve kullanım koşullarına göre ayarlamalarına olanak sağlayan lastik basınç kontrol sistemleri sektörünün iki lider kuruluşu PTG ve Téléflow’u bünyesine kattı.

Bu satın alımlarla birlikte tarım lastikleri ve çözümleri segmentinde lastik basıncı yönetimine yönelik hizmetler de vermeye başlayarak 360 derece bir hizmet sunacak olan Michelin, hem çiftçilerin maliyetlerini düşürecek hem de topraklarını korurken araçlarının performansını artıracak.



Michelin’in yeni nesil ADT lastiği MICHELIN EvoBib’i geliştirmesinin ardından gerçekleşen bu iki satın alma haberi, Michelin’in tarım lastiklerinde eksiksiz bir hizmet sunacağını müjdeliyor. Satın alımlarla ilgili konuşan Michelin Tarım Lastikleri Direktörü Emmanuel Ladent, “Bu satın alım Michelin Tarım Lastikleri Ürün Grubu için yeni bir yaklaşımın başlangıcını da işaret ediyor. Çiftçilerin topraklarını korurken makinelerinin performansını optimize etmelerine yardımcı olma hedefiyle bu satın alımları gerçekleştirdik. Michelin olarak daha kapsamlı çözümler sunmaya ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz.” dedi.



Taşıtlar ve römorklar için lastik şişirme sistemleri üreten ve satan PTG CEO’su Peter Tigges ise şu şekilde konuştu: “PTG olarak Michelin gibi inovasyon, teknoloji ve müşteri hizmeti konusundaki tutkumuzu paylaşan bir ortak bulmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz.”



Lastik basınçlarının özel sistemlerle araziye göre ayarlanmasına imkan tanıyan basınç kontrol sistemleri tasarlayan Téléflow CEO’su Guillaume Fazekas ise, yeni iş birliğine ilişkin “20 yılı aşkın süredir basınç kontrol sistemleri geliştirdikten sonra pazara endüstri lideri ürünler ve sistemler sunmak üzere Michelin ile birlikte çalışma imkânı bulmuş olmamız inanılmaz bir fırsat.” şeklinde konuştu.





