|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Formula 1’de perde Abu Dhabi’de kapanıyor
24 Kasım 2017, 13:48
2017 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’i bugünkü (Cuma) antrenman turları ile başlıyor.
Formula 1’de 2017’nin 20. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’i heyecanı bugün (Cuma) başlıyor. Toplam 55 turdan oluşan, 305.355 km’lik yarışa 2017 şampiyonları Mercedes AMG Petronas ve Lewis Hamilton, bu sezon son olarak sahne alacak.
Yas Marina Pisti’ndeki yarış öncesinde Mercedes AMG Petronas’ın 625 puanı bulunuyor. Pilotlar şampiyonu Hamilton’ın 345, ikincilik için son yarışta piste çıkacak şampiyona üçüncüsü Valtteri Bottas’ın ise 280 puanı bulunuyor.
Abu Dhabi’deki son yarışa da bundan 7 ay önce Melbourne’de olduğu gibi heyecan ve karın ağrılarıyla çıkacaklarını belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Geçen sürede kendi yeni limitlerimizi çok zorladık. Zorlu ve acı veren yenilgiler sonrasında ayağa kalkmayı başardık, yeni ve beklenmedik zorluklarla uğraştık. Mücadeleye girdiğimiz zorlu rakiplerimiz karşısında sezonu beklediğimiz gibi iki şampiyonlukla noktalamak yeterince tatmin edici. Kazandığımız kupalar bir yana biz her zaman bir sonraki yarışa odaklanıyoruz ve kazanmak istiyoruz. Yas Marina’da iyi anılarımız var. Son 3 sezonda iki şampiyonluk ilan ettik burada. Üst üste üç yarış zaferi elde ettik ve buradan şampiyon olarak ayrılacağız.” dedi.
Abu Dhabi Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı;
24 Kasım 2017 Cuma;
·12.00- 13:30 1. Antrenman Turu
·16:00- 17:30 2. Antrenman Turu
25 Kasım 2017 Cumartesi;
·13.00- 14:00 3. Antrenman Turu
·16:00- 17:00 Sıralama Turları
26 Kasım 2017 Pazar;
·16:00 Abu Dhabi Grand Prix
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x