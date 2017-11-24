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Euromaster’dan avantajlı Bosch Akü kampanyası

Euromaster’dan avantajlı Bosch Akü kampanyası

Tarih 24 Kasım 2017, 13:41

Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile hizmet veren Euromaster, kış sezonuna sürücüleri sevindirecek avantajlı bir akü kampanyasıyla giriyor.

Güçlü tedarikçisi Bosch ile akü değişim kampanyası başlatan Euromaster, S4 Silver Serisi 60 AH’lık Bosch aküleri işçilik ve KDV dahil 249 TL, 74 AH’lık Bosch aküleri ise işçilik ve KDV dahil 319 TL’ye satışa sunuyor. Servis noktalarında ücretsiz akü testi de gerçekleştiren Euromaster’ın akü değişim kampanyası, 15 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, Bosch akülerde avantajlı kampanya başlattı. Kış ayları yaklaşırken sürücülerin mutlaka kontrol etmesi gereken aküleri uygun fiyata yenilemeye başlayan Euromaster, S4 Silver Serisi 60 AH’lık Bosch aküleri işçilik ve KDV dahil 249 TL, 74 AH’lık Bosch aküleri ise işçilik ve KDV dahil 319 TL’ye satışa sunuyor. Servis noktalarına gelen sürücüler için ücretsiz akü testi de gerçekleştiren Euromaster’ın, akü değişim kampanyası 15 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

Yılda bir kere akü testi şart!
Kış mevsiminde araç kliması ve farların daha uzun süre kullanıldığına dikkat çeken Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, ekstra güç tüketiminin sabahları sürücülerin aracı çalıştıramama gibi kötü sürprizlerle karşılamasına neden olduğunu ifade etti. Akünün düzenli bakım ve kontrol isteyen bir sistem olduğunu belirten Zeynep Durusu, “Bu yüzden, yılda en az bir kez akü testinin yapılmasını sürücülere tavsiye ediyoruz. Söz konusu testleri ise Euromaster servis noktalarında ücretsiz  yapıyoruz. Kış aylarına girilirken başlattığımız uygun fiyatlı Bosch akü kampanyamız ise sürücülerin hem akülerini yenilemelerini hem de kış aylarına güvenle girmelerini sağlayacak” dedi.

 

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