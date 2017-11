Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

GO kalitesi tescillendi

23 Kasım 2017, 16:33

GO’nun EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Tanıma Programı’na ilk başvurusunda 5 yıldıza layık görülmesinin altını çizen İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “GO, çağdaş ve dinamik yapısı ile Türkiye akaryakıt sektörüne birçok alanına, hareketlilik getirdi, yenilikler kattı” dedi.

Türkiye’nin genç ve yenilikçi yakıt markası GO, önemli bir başarıya daha imza attı. KalDer tarafından düzenlenen 26. Kalite Kongresi’nde GO, “5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik” belgesine layık görüldü. GO, Türkiye akaryakıt sektöründe bu tescili alan en genç marka olarak 5’inci yılına 5 yıldızlı sertifika ile girdi.



Türkiye Kalite Derneği – KalDer tarafından düzenlenen Kalite Kongresi’nin 26’ncısı, bu yıl “Dönüşüme Liderlik” ana temasıyla düzenlendi. 21-22 Kasım tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen 26. Kalite Kongresi, yine 100’e yakın yerli ve yabancı üst düzey yöneticinin bilgi birikimlerini aktardığı oturumlarla, Türkiye iş dünyasının buluşma noktası oldu.



Türkiye akaryakıt sektörünün genç ve yenilikçi markası GO, KalDer – 26. Kalite Kongresi’nde “5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik” sertifikasına layık görüldü. Çağdaş, yenilikçi yapısı, kalitesi ve Yeni Nesil Yakıt İstasyonları ile fark yaratan GO, “5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik” sertifikasını henüz 4’üncü yılında almaya hak kazandı. GO sertifikayla birlikte önemli bir başarıya imza atarak, Türkiye akaryakıt sektöründe bu önemli belgeye ulaşan en genç marka oldu.



26. Kalite Kongresi’nin ikinci gününde düzenlenen ödül töreninde İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, GO’ya verilen “5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik” sertifikasını KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mutlu Ocak’ın elinden aldı.



GO kalitesi ve yenilikçi yapısı, Mükemmellikte Yetkinlik belgesi ile tescillendi

Mükemmeliyetçi bir yaklaşım ve küresel standartlarla GO’yu yarattıklarını belirten İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “GO, yüksek standartları, kalitesi ve birçok açıdan getirdiği yeniliklerle Türkiye akaryakıt sektörüne hareketlilik kazandırdı, önemli gelişmelere imza attı. Aldığımız bu ödül, hem bu mükemmeliyetçi yaklaşımımızı hem de arzuladığımız kaliteyi yollara da yansıtabildiğimizin bir tescili oldu. Hem de henüz 4’üncü yılımızda ve ilk başvuruda layık görülmemiz vesilesi ile bizim için çok anlamlı” dedi.



Türkiye’nin kalite süreçlerine katkı sağlamak amacıyla İpragaz ve GO’nun, Akademi Dünyası Üniversite ve Oturum sponsorluklarını üstlendikleri 26. Kalite Kongresi’nde oturumlar ise şu başlıklarla gerçekleşti:



“Fütürizmden Realiteye: Dönüşen Dönüştüren Teknoloji” – “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” – “İş Hayatında İyi Olma Hali Ruhun Ergonomisi ve Mutluluk” – “Yöneticilikten Liderliğe, Liderlikten Hizmetkarlığa” – “Eurexit: Avrupa’nın Dönüşen Yüzü, Dönüşüm ve Etkileri” – “Dijital Dönüşüm ve Dönüşen Eğitim Anlayışı (Örgün, Yaygın ve Kurumsal Eğitimin yeniden tanımlanması)” – “Değerlenen İnsani Yetenekler” – “Küresel Parametreler, Davranışlar ve Değerler” – “Girişimcilik Ruhuyla Değişen Rüzgara Karşı Durmak” – “The Future of Workforce! The Workforce of Future (İşgücünün Geleceği! Geleceğin İşgücü!)” – “Paylaşım Ekonomisi” ve “Yaşanılabilir Şehirler”.