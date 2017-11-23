Bangkok Metro ihalesini alan Bozankaya’ya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan ziyaret

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23 Kasım 2017, 15:54

Bangkok Green Line Metro Proje ihalesini Siemens ile kurduğu konsorsiyum ile kazanan Bozankaya’nın Ankara’daki üretim tesislerini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu ziyaret etti.

Toplum ulaşıma elektrikli çözümler üreten ve bu konuda Türkiye’nin en fazla tercih edilen markası olan Bozankaya, 2018 yılında Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ürün gamında tramvay, elektrikli otobüs, trambus (modern troleybüs sistemi) ve metro üretimi yer alan Bozankaya, 2016 yılında Siemens ile kurduğu %50 - %50 konsorsiyum ile kazandığı Bangkok Green Line Metro Projesi’yle metro üretimi gerçekleştiren ve ihraç eden ilk yerli firma oluyor.2016 yılında kazandığı Bangkok Metro Proje ihalesiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Bozankaya, dünya finans sektöründen birçok aktörün yakın takibindeydi. Ar-Ge ve üretimini kendi finansmanıyla gerçekleştiren ve ilk yerli metroyu üretmeye başlayan Bozankaya, fabrikasındaki kapasite artırımı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 10 milyon Euro’luk ek destek almıştı. Üretim maliyetlerinin küçük bir bölümü için alınan bu destekle mevcut kapasitesine yeni üretim hatları ekleyen ve yeni kaynak robotlarını devreye sokan Bozankaya, Tayland’ın en büyük ulaşım projelerinden biri için her biri 4 vagondan oluşan 22 metro tren seti üretecek.Üretimi tüm hızıyla devam eden ve ilk metroların 2018 yılında teslim edileceği Bangkok Metro Projesi için EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Yönetim Kurulu’ndan temsilciler Bozankaya’nın Türkiye’deki tesislerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ankara’da yer alan Bozankaya üretim tesislerine Banka’nın ortak ülke ve kurumlarını temsilen ziyarette bulunan Yönetim Kurulu’na, birkaç ay sonra ihracatı gerçekleştirilecek olan Metro setlerinin üretimi hakkında bilgi verilirken, Ar-Ge’si devam eden gelecek projeler de konuşuldu.Bozankaya’nın Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılan Green Line Projesi, 68.25 kilometre hat uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak 59 metro istasyonundan oluşacak. Bu hatta hizmet verecek olan 22 tren setinin her biri 4 vagondan oluşacak. Azami 80 km/s hızla yol alan metrolar 1840 kilovatsaat güçle çalışacak. Tek seferde bin 596 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Bozankaya Metroların teslimatına 2018’de başlanacak ve son teslim edilecek metrolar 2019 yılında Bangkok’luların hizmetinde olacak.Bu projeyle Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştiren Bozankaya, Türkiye’de de elektrikli otobüs alanında katıldığı 7 belediye ihalesinin hepsini kazanarak yüzde 100 elektrikli otobüsleri Türk halkının kullanımına sunuyor. Bozankaya, akıllı şehirler, akıllı ulaşım ve otonom ulaşım araçları konusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğin ulaşım çözümlerini de kendine misyon edinerek daha temiz, daha sessiz ve daha konforlu ulaşımın en büyük temsilcisi olacak.