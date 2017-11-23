GEFCO Grup, Yunanistan’daki açılışını resmi olarak duyurdu

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23 Kasım 2017, 15:44

Endüstriyel lojistikte global bir oyuncu ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grup, Kasım ayı başında Yunanistan’daki bağlı şirketinin resmi açılışını yaparak üreticileri desteklemek için tasarlanmış global lojistik çözümleri konusundaki deneyim ve bilgilerini ülkeye sundu.

Grup, bölgede dinamik bir potansiyele sahip bir ülke olan Yunanistan’da bağlı bir şirket kurarak, firmanın tarihsel olarak varlık gösterdiği Güneydoğu Avrupa’daki ayak izini güçlendiriyor. Dünya filosunun yüzde 18’ini kontrol eden ve dünyada en fazla gemiye sahip olan Yunanistan’ın Pire ve Selanik limanları, Güneydoğu Avrupa ve Orta Avrupa’ya açılan bölgesel geçitler arasında yer alıyor. Yunan endüstriyel üretimi; son yıllarda gıda ve tütün işleme, tekstil, ilaç, kimya, madencilik, petrol ve metal üretimi sektörlerinde lider şirketlerle sürekli büyüme gösteriyor.Firmanın Yunan pazarında rekabetçiliğini ve varlığını güçlendirmeyi amaçladığını ve 2017’de cirosunu yaklaşık ikiye katlamayı planladığını söyleyen“Yıllardır edindiğimiz lojistik deneyimini yerel şirketlere aktarmayı, böylece ülkenin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Karmaşık tedarik zincirlerinin yönetimi ve optimizasyonunda benzersiz bir uzmanlığa sahip bir şirket olarak, entegre lojistikteki uzmanlığımızı ve ekonomik performans, hizmet düzeyi ve kalite açısından kısa ve uzun vadeli hedefleri başarabilme kabiliyetimizi, Yunan müşterilerimizin gelişimine sunmaktan mutluluk duyuyoruz”