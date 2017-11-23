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Renault Üçüncü Kez En İyi Çağrı Merkezi seçildi

Renault Üçüncü Kez En İyi Çağrı Merkezi seçildi

Tarih 23 Kasım 2017, 15:31

Renault, Telephone Doctor firması tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi’nde üst üste üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çağrı merkezlerini arayan müşterilere verilen hizmet kalitesinin ölçüldüğü Kalite Ligi’nde; Selamlama, Aktif Dinleme, Analiz Etme, Sorularla Yönlendirme, Güzel Konuşma, Yaklaşım, İstekli Ses Tonu, Kurumsal Duruş, Yetkin Konuşma ve Kapanış gibi önemli kriterler değerlendirme sürecinde göz önünde bulunduruluyor.

Otomotiv, finans, sigorta ve bankacılık gibi Türkiye’nin önemli sektörlerinden toplam 34 firmanın yer aldığı yarışmada Renault, tüm rakiplerini geride bırakarak müşteri odaklı yönetim anlayışını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Renault Müşteri Memnuniyeti Ödül Listesi
Telephone Doctor    2016 - 2017 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi
Telephone Doctor    2015 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi
Telephone Doctor    2014 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi
IMI (Int Management Institute) En İyi Müşteri Deneyimi Birincilik ödülü
A.C.E Awards         Otomotiv Grubu Birincilik, 2017
A.L.F.A Awards     Otomotiv Grubu Birincilik, 2016
A.L.F.A Awards     Otomotiv Grubu Birincilik, 2015
şikayetendex         Şikayeti En İyi Yöneten Marka



 

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