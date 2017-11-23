|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Renault Üçüncü Kez En İyi Çağrı Merkezi seçildi
23 Kasım 2017, 15:31
Renault, Telephone Doctor firması tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi’nde üst üste üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu.
Çağrı merkezlerini arayan müşterilere verilen hizmet kalitesinin ölçüldüğü Kalite Ligi’nde; Selamlama, Aktif Dinleme, Analiz Etme, Sorularla Yönlendirme, Güzel Konuşma, Yaklaşım, İstekli Ses Tonu, Kurumsal Duruş, Yetkin Konuşma ve Kapanış gibi önemli kriterler değerlendirme sürecinde göz önünde bulunduruluyor.
Otomotiv, finans, sigorta ve bankacılık gibi Türkiye’nin önemli sektörlerinden toplam 34 firmanın yer aldığı yarışmada Renault, tüm rakiplerini geride bırakarak müşteri odaklı yönetim anlayışını bir kez daha kanıtlamış oldu.
Renault Müşteri Memnuniyeti Ödül Listesi
Telephone Doctor 2016 - 2017 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi
Telephone Doctor 2015 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi
Telephone Doctor 2014 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi
IMI (Int Management Institute) En İyi Müşteri Deneyimi Birincilik ödülü
A.C.E Awards Otomotiv Grubu Birincilik, 2017
A.L.F.A Awards Otomotiv Grubu Birincilik, 2016
A.L.F.A Awards Otomotiv Grubu Birincilik, 2015
şikayetendex Şikayeti En İyi Yöneten Marka
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x