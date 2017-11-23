Otorapor’dan ekspertiz yaptırana Rigorent’ten %15 İndirim

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23 Kasım 2017, 14:55

İspanyol Mapfre’nin iştiraklerinden Tur Assist’in araç kiralama markası Rigorent, otomobil kiralamak isteyenlere özel yepyeni kampanyalara imza atmaya devam ediyor.

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, seyahat acentesinden tesisatçıya kadar farklı alanlarda toplam 8 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist’in araç kiralama markası Rigorent, Otorapor ile araç kiralayacaklara özel bir kampanyaya imza attı. Ekim itibari ile başlayan kampanya kapsamında Otorapor’dan ekspertiz hizmeti alan müşteriler, Rigorent’ten yüzde 15 indirimli araç kiralayabilecek. 2017 sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında müşterilerin, ekspertiz yaptırdıktan sonra aldıkları kodu rezervasyon yaptıkları alanda bulunan ‘promosyon kodu’ bölümüne girmeleri ya da Rigorent çağrı merkezi operatörüne iletmeleri yeterli olacak.Rigorent, hizmet vermeye başladığı 2017 yılı başından bugüne kadar yaz döneminde diğer aylara nazaran %200 daha fazla kiralama işlemi gerçekleştirdi.Kiralama hizmetini, müşterilerine uygun fiyatlı ve daima kaliteli bir hizmet anlayışı içinde sunabilme hedefi ile hareket eden Rigorent, geniş araç filosu ile Türkiye’nin pek çok ilinde hizmet veriyor. Rigorent; yaygınlık, rekabetçi fiyat, araç çeşitliliğinin yanı sıra müşterinin olduğu yerde araç teslim etme ve istediği yerden aracı teslim alma gibi avantajlı özellikleri ile ön plana çıkıyor.