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Otomotiv sektörüne özel insan kaynakları ortaklığı

Otomotiv sektörüne özel insan kaynakları ortaklığı

Tarih 23 Kasım 2017, 14:43

Alanyalı & Alanyalı, “otomotiv” sektöründeki deneyimini ve başarısını yine otomotiv sektörünün tanınan ismi İlkim Sancaktaroğlu’nun katılımı ile güçlendirdi.

Türk otomotiv sektörünün deneyimli ismi İlkim Sancaktaroğlu, İnsan Kaynakları ve Üst Düzey Yönetici Araştırma Sektörü’nün köklü ve güçlü markası Alanyalı & Alanyalı’nın “Otomotiv Sektörü” projelerinde Kasım 2017 itibariyle Kıdemli Danışman olarak görev yapmaya başladı. İlkim Sancaktaroğlu, Alanyalı & Alanyalı’nın 23 yıllık Otomotiv Sektörü deneyimine, güç ve yeni bir vizyon kattı.

Alanyalı & Alanyalı, Sancaktaroğlu’nun da katılımıyla Türkiye’nin lider sektörü olan otomotiv sektöründe, orta ve üst düzey insan kaynakları ihtiyaçlarının, “seçme, değerlendirme ve yerleştirme” sürecinde iddiasını güçlendirdi. Sancaktaroğlu ve Alanyalı & Alanyalı yerel ve küresel ölçekteki bilgi ve tecrübelerini birleştirerek, Türkiye’nin en büyük sektörü olmakla birlikte hala hızla gelişen Türk otomotiv sektörünün insan kaynakları ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Alanyalı & Alanyalı Kurucu Ortağı Mehtap Alanyalı yaptığı açıklamada “Sancaktaroğlu’nun katılımıyla uzmanlık alanlarındaki ve otomotiv sektöründeki geniş ve derin deneyimlerimiz, bu oluşumla birlikte fark yaratacak ve yeni yaklaşımlar ile şirketlerin, dolayısıyla otomotiv sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunacağız” dedi.

İlkim Sancaktaroğlu yapılan işbirliği ile ilgili olarak “30 yılı aşkın zamandır otomotiv sektörünün içinde yaşayan ve farklı yönetim kademelerinde çalışmış bir yönetici olarak şirketlerin başarısında insan kaynaklarının önemini gayet iyi biliyorum. Ancak bu sektörde yaşanan sık yönetici ve personel değişimlerinin verimliliği ve ivmeyi düşürdüğünü de yıllardır gözlemliyorum. Bu nedenle Alanyalı & Alanyalı ile Türk otomotiv sektörüne insan kaynakları yönetimi konusunda destek olmak için işbirliğine gitmeye karar verdik” açıklamasını yaptı.

 

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