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Karsan, Jest + ve Atak modelleriyle Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılıyor

Karsan, Jest + ve Atak modelleriyle Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılıyor

Tarih 23 Kasım 2017, 14:44

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, Türkiye’nin tek yerli ve engelli dostu minibüs modeli Jest + ile 8 metrelik alçak tabanlı modeli Atak’ı EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda sergileyecek.

30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de kapılarını ziyarete açacak fuar, sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Engelli erişimine uygun toplu taşıma çözümleri sağlayan yerli marka Karsan bu yıl 5’inci kez, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran teknolojilerin kullanıcılarla buluştuğu EyafExpo’daki yerini almaya hazırlanıyor. Ulaşımda engelleri ortadan kaldıran Karsan, bu yıl 10’uncu kez kapılarını ziyarete açacak olan EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda engelli erişimine uygun Jest + ve Atak modellerini sergileyecek. İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuar, sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeni Jest + engelleri ortadan kaldırıyor!
2013 yılından bu yana EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılım gösteren Karsan’ın Jest + modeli, aynı zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk ve tek engelli dostu minibüsü olma özelliğini taşıyor. Tekerlekli sandalye  alabilen fabrika çıkışlı ilk minibüs unvanına sahip yeni Karsan Jest +, tasarımıyla engellilere erişim kolaylığı sağlıyor. Karsan ailesinin 8 metrelik üyesi Atak ise 61 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı ve katlanır engelsiz erişim rampası ile engelli bireylere toplu ulaşımda yenlikçi ve konforlu çözümler sunuyor.



 

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