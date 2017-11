Referans Holding, filosunu 40 adet Ford Trucks’la güçlendirdi

Anasayfa » Piyasa

23 Kasım 2017, 14:10

1966 yılından bu yana inşaat, alt yapı, gayrimenkul, akaryakıt ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren Referans Holding, ülke çapında üstlendiği büyük inşaat ve altyapı projelerinde kullanmak üzere filosunu 40 adet Ford Trucks ile genişletti.

23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen teslimat törenine, Referans Holding Onursal Başkanı Nurettin Uçar, Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Servet Uçar, Çetaş Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan ve Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Burak Hoşgören katıldı. Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen teslimat töreninde 40 adet Ford Trucks 4142 D’yi filosuna katan Referans Holding, Ford Trucks araçları Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Havaalanı gibi ülke çapındaki en önemli altyapı ve ulaşım projelerinde kullanacak.Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Servet Uçar, gerçekleştirilen teslimat töreninde Ford Otosan ile ilk ticari ilişkilerinin 2014 yılında başladığını belirterek, gerek Ford Trucks’tan gerekse de kendilerine hizmet veren Ford Trucks Çetaş Bayi’den memnuniyetlerini dile getirdi.Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan ise Referans Holding’in ülke çapında görevler üstlendiği önemli inşaat projeleri için Ford Trucks’ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Referans Holding ulaşım, alt yapı ve tekstil gibi birçok sektörde uzun yıllardır hizmet veren önemli bir kuruluş. Ülkemizin en önemli alt yapı ve ulaşım projelerinden olan 3. Havaalanı, Kuzey Marmara Otoyol Projelerinde Referans Holding çok etkin olarak yer alıyor. Bu zorlu projelerde biz de iş ortağı olarak araçlarımız ve servis hizmetimizle Referans Holding’in yanında olmaktan, yükünü hafifletmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projelerin zorlu şartlarını çok iyi biliyoruz. Motor performansı, artırılmış çekiş gücü ve dayanıklı şasisiyle araçlarımız bu büyük projelerde her şartta Referans Holding’in hizmetinde olacak” dedi.Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere konfor getiriyor. İnşaat Serisinde önceki nesilde sunulan 360 PS güç, yeni nesilde 420PS’e kadar yükseliyor ve %55’lik tork artışı ile 2150Nm seviyesindeki tork değeri ile en zor inşaat koşullarında yüksek performans sunuluyor. Özellikle dekopaj kullanımında karşılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırmanırken yeni 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW’lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor. Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. %22’lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor.