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Mercedes-Benz Türk, Lüks Artvin Seyahat filosuna 6 adet Tourismo 16 RHD 2+1 kattı

22 Kasım 2017, 10:35

Şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan Lüks Artvin Seyahat, bu teslimatla filosundaki otobüs sayısını 15 adede çıkardı.

Türkiye’de şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Lüks Artvin Seyahat şirketi, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri Bayraktarlar Merkay - Merkon ve Hasmer Otomotiv’in ortak projesi sonucunda 6 adet Tourismo 16 RHD 2+1 otobüs satın alarak tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana yaptı. Şirket, satın aldığı 6 adet otobüsü teslim alarak filosundaki otobüs sayısını 15 adede çıkardı.



Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Murat Kızıltan, Bayraktarlar Merkay Otobüs Satış Müdürü Mustafa Yıldız, Hasmer Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Yaşar Şahin, Lüks Artvin Seyahat yöneticileri Davut Aydemir, Arslan Aydemir, İshak Öztürk ile firmanın 2.kuşak temsilcilerinden Semih Aydemir, Sergen Aydemir ve Erhan Aydemir katıldılar.



Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, tören sırasında yaptığı konuşmada “50.yılımızı kutladığımız bu senede değerli işortağımız Lüks Artvin Seyahat’in yeni yatırımlarında bir kez daha bizleri tercih etmeleri bizi çok mutlu etti. Bu kararlarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni otobüslerin kendilerine hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Bu satışta emeği geçen değerli bayilerimiz Bayraktarlar Merkay, Merkon ve Hasmer Otomotiv, Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler ve BusStore yetkililerine gösterdikleri çaba ve destekleri için teşekkür ederim.” dedi.



Lüks Artvin Seyahat Yöentim Kurulu Üyesi Arslan Aydemir ise, “Artvin ilimize 2015 yılında ilk Mercedes-Benz Travego S modellerini kazandırmıştık. Şimdi de 2+1 konforu ve düşük yakıt ekonomisi avantajıyla Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 modellerini tercih ettik. Bayraktarlar Merkay ile işbirliğimiz zaten yıllardır devam ediyor. Mercedes-Benz kalitesini Artvin ilimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Gerek satışı ile gerek finansman kolaylığı ve satış sonrası hizmetler güvencesi ile MercedesBenz Türk ile ilişkilerimiz devam edecek. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.



Aydemir ayrıca, günümüz ekonomik şartlarında yeni araç yatırımlarının giderek zorlaştığını, gelirlerin artık belli bir noktadan sonra durduğunu, giderlerin ise sürekli arttığını söyleyerek en yüksek gider kalemi olan yakıt giderlerini kısmak için de Mercedes-Benz Euro 6 motorları tercih ettiklerini belirtti.



