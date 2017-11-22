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Avrasya’nın Lider Poliüretan ve Kompozit Fuarları Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 9 – 11 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşti…

Avrasya’nın Lider Poliüretan ve Kompozit Fuarları Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 9 – 11 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşti…

Tarih 22 Kasım 2017, 10:09

Avrasya’nın en kapsamlı Poliüretan ve Kompozit Platformu, “5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı” Putech Eurasia & “3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı” Eurasian Composites Show 2017,
9–11 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini ağırladı.

Putech Eurasia 23 farklı ülkeden 99 yabancı, 53 yerli olmak üzere toplam 152 firma ve firma temsilciliği; Eurasian Composites Show ise 17 farklı ülkeden 54 yabancı, 38 yerli olmak üzere toplam 92 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı.

Putech Eurasia & Eurasian Composites Show ’u 3 gün boyunca 891‘ini 59 farklı ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerin oluşturduğu toplam 5.421 sektör profesyoneli ziyaret etti. Fuarlara en fazla yabancı ziyaretçi gelen ilk 10 ülke sırasıyla İran, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Çin, Güney Kore, Ukrayna, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır oldu.

“5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı” Putech Eurasia 2017’de Poliüretan Kimyasalları, Makine Ekipmanları, Sistem Evleri, Kaplama ve Yapıştırıcılar, Kalıp ve Sistemler, Poliürea Uygulamaları ile RIM-Integral Poliüretan Sistem Ürünleri sergilenirken, eş zamanlı olarak düzenlenen “3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı” Eurasian Composites Show 2017’de ise Elyaflar, Takviyeler, Hammaddeler ve Kimyasallar, Reçineler Ara Ürünler, Yarı Mamuller ve Nihai Ürünler, Uygulama Yöntemleri, Son İşlem ile Kalıplama ve Makineleri sergilendi. Avrasya’nın bu büyük buluşmasında Poliüretan ve Kompozit sektörünün lider firmaları 3 gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırladı.

Live Pu & Live Composites Özel Sergi Alanları
Hemen her sektörde kullanımı bulunan Kompozit ve Poliüretan hammaddeleri ile üretilen ürünlerin günlük yaşamdaki kullanımlarını görme fırsatı yaratan Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2017 Fuarları aynı zamanda Ravago sponsorluğundaki Live PU ve Putech & Composites Dergisi sponsorluğunda Live Composites isimli Nihai Ürün Sergilerine de ev sahipliği yaptı. Özel olarak hazırlanan bu sergi alanlarında ziyaretçiler, ürünlerin uygulama alanları, kullanımdaki faydaları gibi ürünler hakkında detaylı bilgi edinebildiler. Otomotiv, yapı-inşaat, tekstil, ayakkabı, denizcilik, savunma, havacılık gibi pek çok alanda örnek lider firmaların ürünlerinin sergilendiği bu alanlarda poliüretan ve kompozitin hayatımızın her alanında olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Workshop / Seminer Programı
Fuar merkezinde kurulan workshop alanında yerli ve yabancı katılımcı firmaların yanı sıra Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda 3 gün boyunca sektör mensupları en yeni ürünler, teknolojiler ve yeniliklerle ilgili gelişmeleri canlı olarak izleme şansı buldu.

 

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