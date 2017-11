Perakende sektöründe dijital dönüşüm satış ve verimliliği artırıyor

Anasayfa » Güncel

22 Kasım 2017, 10:02

Artan ürün çeşitliliği, mağaza sayıları ve değişen müşteri talepleri sebebiyle doğru ürünü, doğru zaman ve mekanda müşteri ile buluşturmak perakendeci için öncelikli bir konu haline geldi.

Akıllı cihazların, sosyal medyanın ve online alışverişin yükselişe geçmesi ile müşterilerin satın alma karar mekanizmaları da değişmeye başladı. Artık yeni teknolojiler ile değişimin önüne geçmek, verimliliği ve satışları aynı anda artırmak mümkün.Bu yıl, 29-30 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 17’incisi düzenlenecek olan Perakende Günleri’de yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve dijital dünyanın sektöre etkileri konuşulacak. Kârlı büyüme için en iyi dönüşüm fırsatlarının değerlendirilecek. Türkiye’nin teknolojik çözüm entegratörü Sensormatic de Perakende sektörünün dijital değişiminde büyük rol oynayan çözümlerini Perakende Günleri’nde paylaşacak. 23 yıllık sektörel deneyime sahip olan Sensormatic, söz konusu çözümlerin perakendecilerin verimliliğine ve satışına etkileri konusunda detaylı bilgiler verecek.Güncel araştırmalar gösteriyor ki, müşteri bağlılığı her geçen gün azalıyor ve artan teknoloji kullanımı marka sadakatlerini kırılgan hale getiriyor. Aynı zamanda tüketicilerin kişiye özel ürün ve hizmetleri tercih etmesi, perakende sektöründe mega mağazalardan butik ve yerel mağazalara geçişe neden oluyor.Böylesi hassas bir dönemde perakende sektöründeki markaların, hedeflerine istedikleri biçimde ulaşması için doğru analizler yapabilmesi ve hızlı aksiyon alabilmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada mağaza içi analiz çözümleri öne çıkıyor.Mağazaya giren, bilgi alan ve alışveriş yapan müşterilerin hareketlerini izleyen, bütüncül olarak raporlayan platformlar, müşterilerin mağaza içinde geçirdikleri sürenin miktarını, hangi ürünleri ne kadar süre incelediğini ve satışa dönüş oranlarını takip ediyor. 23 yıllık sektörel deneyime sahip olan Sensormatic’in elde ettiği verilere göre mağaza içi analiz platformları markaların satışlarında %8 ilâ %10 oranında artış sağlıyor.Sensormatic’in portföyünde bulunan mağaza içi analiz sistemleri, sağladığı yoğunluk haritaları ile reyonların yoğunluğunu ve müşterilerin reyonu inceleme sürelerini ölçümlüyor. Elde edilen bu değerli veriyi kullanan perakendeciler, mağaza alanlarında maksimum satış için gerekli fiziksel düzenlemeleri yapabiliyor. Elde edilen verilere göre ürün yerleşim stratejileri veriye dayalı yapıldığında reyon karlılıklarını %40 oranında artırılabiliyor.Perakende sektörü için bir başka önemli gelişim alanı stok yönetimi olarak öne çıkıyor. Sensormatic, mağazalarında her gün müşterilerle buluşan binlerce ürünün yönetimi için RFID stok yönetimi çözümünü öneriyor.Bu çözüm aranan ürünün bulunmasını ve ürünün stok teyidini kolaylaştırıyor, ürünün depoda görünmesine rağmen bulunamaması gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Bir başka araştırma sonucuna göre, bu gibi durumlarda tüketicilerin %30'u aradığı ürünü reyonda bulamayınca, satın almaktan vazgeçiyor. Bu nedenle mağaza içi teknolojilerinin kullanımı, müşteri alışkanlıklarının son derece kırılgan olduğu bu dönemde büyük önem taşıyor.Üretildiği andan satıldığı ana kadar ürünleri takip edebilmeyi sağlayan bir teknoloji olan RFID ile her bir ürün adeta bir kimlik kartına sahip oluyor. Ürünlerin mağazaya gelişinden yerleşimine, satışına ve sayımına kadar tüm süreçleri kolaylıkla anlık takip edilebiliyor. Satış danışmanlarının mobil olarak taşıyabildikleri kablosuz el terminalleri ile mağazadaki her bir ürünün hangi reyonda hatta hangi rafta olduğu bilgisi anında tespit ediliyor. Bu sayede ürünler, müşterilere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyor.RFID çözümleri sayesinde perakendeciler, müşterilerinin taleplerine en hızlı şekilde cevap verirken, eksik ürünlerin günlük takibi ve yerlerine yeni ürünlerin konması gibi süreçleri çok daha hızlı ve verimli bir şekilde sağlayabiliyor. RFID teknolojisinin verimli bir şekilde kullanılması sayesinde mağazalarda operasyonel verimlilik sağlanırken, mağaza satışlarında %4 ila %21 oranlarında artış sağlanıyor.