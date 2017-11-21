Lojistikçilerden Tırsan’a yoğun ilgi

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21 Kasım 2017, 13:45

Treyler sektörünün üretim, satış, ihracat ve Ar-Ge 40 yıldır lideri Tırsan, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik fuarına farklı ihtiyaçlar için geliştirdiği 5 yeni ürünü ile katıldı.



5 Ürün, Sayısız Avantaj

Yüksek Tırsan teknolojisi ile geliştirilen araçlar, uluslararası fuarda Türkiye’nin gururu olurken sundukları çözümlerle de ilgi odağı oldu.Treyler sektörünün 40 yıldır lideri Tırsan, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda geliştirdiği taşımacılık çözümleri ile gövde gösterisi yaptı. Tırsan 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan ve 11’inci kez kapılarını açan fuara 5 farklı ürün ile katıldı. Farklı ihtiyaçlar için geliştirilen ürünler sundukları verimlilik ve sağladıkları avantajlarla ziyaretçilerden tam not aldı.Fuar katılımcıları; Swap Body Perdeli Treyler K.SWAU C, Açık Kasa K.SPL 3, Konteyner Şasi K.SHG L, Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ ve Frigo T.SRI P treylerleri inceleme fırsatı bulurken, araçlar hakkında detaylı bilgiler aldılar.Swap Body Perdeli treyler nakliye operasyonlarında verimlilik devrimi yapacak bir ürün, Swap Body, perdeli üst yapısı, çatı ve perde kaydırma sistemi ile daha fazla yük taşıma ve parsiyel taşıma operasyonlarında kolaylık sağlamaktadır. Daha fazla hız ve kapasite isteyen firmaların ilk tercihi olan Swap Body Perdeli treyler hem nakliyecilere hem müşterilerine birçok avantajı tek bir üründe sunuyor.Kara, deniz ve demiryolu taşımalarında en ekonomik geçişi sağlamak için geliştirilen Kässbohrer K.SWAU C, C63 taşıma kodu, 34 euro palet kapasitesi ve 4.850 kg’lik boş ağırlığı ile maksimum verimlilik vadediyor.Swap body taşımacılığının en büyük getirisi olan istifleme ve navlun avantajı, Kässbohrer Perdeli Swap Body’nin maksimum yük kapasitesi ve yük emniyet sertifikası (CodeXL) ile birleşerek işletme maliyetlerini en düşük seviyede tutuyor.Tren yükleme sistemine sahip Kässbohrer Swap Body K.SWAU C kayar çatı ve kayar perde özellikleriyle daha hızlı operasyon sunuyor. Araç ve ürün güvenliğinin en üst seviyede sunulduğu K.SWAU C, intermodal taşımacılığa uygun güçlendirilmiş şasisi, K-fix yük güvenlik sistemi ile her türlü yol koşulunda ürünlerin bozulmadan sorunsuz şekilde taşınmasına olanak veriyor.Açık Kasa, Türkiye koşullarına göre özel tasarlanmış hafif şasisi ve 5.225 kg’dan başlayan boş ağırlık seçenekleri sayesinde çok daha fazla yük taşırken, daha az yakıt tüketimi sağlıyor.Yüksek mukavemetli sacdan özel roll-form kesit ile çekilmiş 1,5 mm kalınlığında 765 mm yüksekliğinde sac kapaklar kataforez kaplama (KTL) sayesinde 10 yıl boyunca korozyona karşı dirençli ve aşınmaya dayanıklı boya ile tamamlanmıştır. Sağ ve sol televre üzerinde 5'er adet ve 1 adet arka tampon bölgesinde olmak üzere Kässbohrer marka babalar ile desteklenmiş sökülebilir takılabilir 6 kapak sayesinde müşterilerin operasyonlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmesine avantaj sunmaktadır.Düşük ağırlığı, maksimum gücü ve üstün sürüş kalitesi ile taşımacılıkta verimlilik, sorunsuzluk ve konfor sunuyor. Olumsuz yol ve hava koşullarına karşı kataforez ile kaplanan araç, C45-C63 arası Swap Body taşıyabiliyor. Hafif şasi teknolojisi sayesinde 3.840 kg. ağırlığı bulanan araç, daha az yakıt tüketimi ve daha fazla yükleme kapasitesi sunuyor. Akıllı dizayn ön konteyner kilitlerinin konumlandırılabilir olması ile 40 ile 45 ft.’lik konteynerler için rahat bir operasyon imkanı sağlıyor.Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Perdeli araçları; özel olarak geliştirilen Maxima Plus treyler ile Logitrans Fuarı’nda tüm ilgiyi üzerine çekti. Çift kademeli sürüş yüksekliği sayesinde, hem midilli, hem de yarı - midilli modellerine uygun Maxima Plus semi-treyler, farklı iç net yükseklik ve sürüş yüksekliklerinde kullanılabiliyor. Ayrıca farklı çekici tipleri ile kullanılabiliyor ve nakliyeci filolarına olumlu yönden fayda sağlıyor. Öte yandan; şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl paslanmazlık garantisi sunuyor.Yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen Tırsan Perdeli Maxima Plus treylerlerin patentli K-fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınması sağlanıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet delik sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunuyor. Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Maxima’nın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına %100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.900 ve 2.950mm’ye kadar dört seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra, genişleyebilir arka babaları sayesinde, arka girişte 3,080 mm yükleme genişliği sunuyor ve hacimli yük girişlerinde kolaylık sağlıyor.Tırsan Frigo’lar sunduğu üstün izolasyon performansı ile soğutucu ünitenin daha kısa süre çalışmasını sağlayarak hem kullanım ömrünü uzatıyor hem de en yakın rakiplerine göre %10 yakıt tasarrufu sağlıyor. Periyodik olarak yapılan zorunlu ATP testlerinde sınır değerine yakın ısı iletim katsayısına sahip araçların, sertifikalarını yenilerken sorun yaşama ihtimalleri bulunmuyor. Tırsan Frigo araçlarının sahip olduğu teknik özellikler sayesinde kullanıcılar, bu tür sorunlarla karşılaşmıyor.Poliüretan yalıtım malzemesi ile üretilen Tırsan Frigo panelleri yüksek ısı yalıtımı sağlıyor. Panellerde kullanılan cam elyaf takviyeli polyester (CTP); güneşin zararlı ışınlarına ve neme dayanıklı ayrıca ısı yalıtım performansı metalik yüzeylerden daha yüksek bir malzemedir. Tırsan Frigo gömme deve boyunlu şasi tasarımı ile artırılmış iç neti sayesinde daha yüksek hacimde taşımacılık imkanı sunuyor.Tırsan Frigo araçları sahip olduğu 2.650 mm ile 2.900 mm arasındaki geniş iç net alternatifleri, ara bölme ve çift kat gibi önemli opsiyonları ile Soğuk Zincir Taşımacılığındaki tüm taleplere uygun çözümler sunabiliyor. Şasisinde en son ve en güvenilir “Çinko-Fosfat Kataforez Kaplama Uygulaması” kullanılıyor. Şasi bu uygulama sayesinde paslanmaya karşı 10 yıl boyunca Tırsan garantisi altındadır.