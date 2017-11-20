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Tunacan İnşaat, Ford Trucks’ı seçti

20 Kasım 2017, 17:37

1998 yılından bu yana inşaat sektöründe çok sayıda ulusal ve uluslararası dev projeye imza atan Tunacan İnşaat, araç filosunu, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı 3,5 saate indirecek İstanbul-İzmir Otoyolu projesinde kullanmak üzere 30 adet Ford Trucks ile genişletti.

Tunacan İnşaat’ın satın aldığı Ford Trucks araçlarla birlikte filosundaki Ford Trucks kamyon sayısı 55'e yükseldi.



Tunacan İnşaat filosuna kattığı 30 adet Ford Trucks 4142D inşaat kamyonunu, Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Gebze-Orhangazi-İzmir kesiminde süren inşaat çalışmalarına destek olmak amacıyla kullanacak. 24 Kasım’da düzenlenen araç teslimat töreninde Ford Trucks yönetimi tarafından Tunacan İnşaat’a plaket takdim edilirken, 30 adet Ford Trucks 4142D inşaat kamyonu da firmaya teslim edildi. Törene, Tunacan İnşaat Genel Müdürü Ferhat Tuna, Ford Trucks Satış Bölge Müdürü Mete İnceer, Ford Trucks Bayisi Büyükkarcı Otomotiv Satış Müdürü Şükrü Yılmaz ile Satış Danışmanı Ulaş Karabiber katıldı.



Ford Trucks İnşaat Serisi’nde "güç" Extra Heavy Duty ile yükseliyor

Ford Trucks İnşaat Serisi, 12,7litre Ecotorq motorla en zorlu koşullarda dahi sunduğu yüksek performans ile öne çıkıyor. 420 PS gücündeki yeni motor, 2150 Nm’lik tork üretim kapasitesiyle yerini aldığı versiyona göre %55 daha fazla çekiş gücü sunuyor. Yeni 6x4 ve 8x4 araçlar, kabinlerinin altındaki bu gücün sayesinde, her zaman yüksek performans gösteriyorlar. Damper, mikser ve pompa üstyapısına uygun 6x4 ve 8x4 araçlar, farklı kullanım şartları için optimum çözümler sunuyorlar. Ayrıca istek üzerine temin edilebilen arazi şartlarına uygun kullanım modları sunan 12 ileri otomatik şanzıman, ağır yükleme şartlarında avantaj sağlayan hidrolik yardımcı fren Intarder gibi donanımlar ve 7 kat artırılmış fren performansı İnşaat Serisi’ne yeni avantajlar kazandırıyor. Bunun yanında, dayanımı kanıtlanmış 10 mm kalınlığındaki ve 500 MPa gücündeki şasi ve dayanıklı arka süspansiyon gibi artılar ise aynen korunuyor.



Genişleyen ürün gamı ile farklı üstyapılara kolaylıkla uyum sağlayan İnşaat Serisi, 1.500 saate çıkarılan bakım aralığı ile işletme maliyetlerinde önemli iyileşmeler vaat ediyor.



Ford Trucks inşaat serisinde sunduğu tüm bu yeniliklere, esnek çözümler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda 8x4 damper kamyonlarda bir seri yeniliğe giden Ford Trucks, “Extra Heavy Duty” araçlarıyla çok zor şantiye şartlarında müşterisinin yanında. Özellikle güçlendirilmiş ön makas ve arka makas, monoblok kauçuk truniyon, geliştirilmiş kardan mili, güçlendirilmiş yakıt ve SCR tankı korumaları yanında bu ürün gamında ilk defa sunulan karter koruyucu ile araç dayanımı artarken, çift kavrama, yüksek tonajlı lastikler ile de zor koşullar Ford Trucks müşterileri için çok daha kolay hale gelecek.





