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Akçansa Port, 2018’de hedef büyüttü

Akçansa Port, 2018’de hedef büyüttü

Tarih 20 Kasım 2017, 14:29

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, taşımacılık, lojistik ve tedarik zinciri çözümleri için önemli bir iş platformu olan Logitrans Uluslararası Lojistik Fuarı’na Akçansa Port markasıyla katıldı.

Akçansa, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 11. Logitrans Uluslararası Lojistik Fuarı’na Akçansa Port markasıyla katıldı.

Modern limancılık anlayışıyla hareket eden Akçansa Port markası ile genel kargo, dökme yük, proje yükü, uluslararası ve dahili Ro-Ro, depolama, ardiye, konteyner operasyonları, CFS, dökme sıvı yük hizmetleri veriyor.

Kabotaj deniz taşımacılığı ve lojistik taşımacılık ağıyla da uluslararası standartlara sahip olan Akçansa’nın, uluslararası standartlarda ‘butik hizmet’ anlayışına sahip limanlarından üçüncü şahıslar da hizmet alabiliyor.

Akçansa Genel Müdürü Şahap Sarıer, limancılık iş kolunu 2018 yılında büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “Akçansa Port ile müşterilerimizin talep ve beklentilerini her zaman göz önünde bulunduruyor, tüm taleplere cevap vermek için çalışıyoruz. En kaliteli ve hızlı şekilde hizmet vermek için alt yapı yatırımlarımız devam ediyor.” dedi.


 

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