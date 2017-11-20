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Sertrans Logistics’e yeni Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri Müdürü

Sertrans Logistics’e yeni Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri Müdürü

Tarih 20 Kasım 2017, 14:24

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics’in yeni Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri Müdürü Gürkan Demircan oldu.

Sertrans Logistics Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevine Gürkan Demircan getirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olan Demircan, halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bilgi Teknolojileri alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Profesyonel hayatına 2001 yılında Gonca Grubu Yazılım’da Bilgisayar Programcısı olarak başladı. 16 yıllık iş hayatı boyunca çeşitli firmalarda Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Uzmanlığı yapan Demircan, kariyerine Eylül 2008 itibariyle CEVA Lojistik’te devam etti. Sırasıyla Yazılım Uzmanı, IT Proje Sorumlusu, IT Proje Şefi, IT Müdür Yardımcısı ve IT Müdürü olarak görev alan Demircan, CEVA Lojistik’teki 9 yıllık deneyiminin ardından Kasım 2017’de Sertrans Logistics ekibine Ar-Ge ve Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak katıldı.

 

 

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