LeasePlan'de 2030 yılı hedefi sıfır emisyon

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20 Kasım 2017, 13:41

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, geleceğin mobilite çözümlerine yön vermeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak toplam beş kıtada, 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten ve bu yıl Türkiye'deki 10'uncu yaşını kutlayan LeasePlan, yeni dönemi simgeleyen "What's next? / Sıradaki Adım" bakış açısı kapsamında yürüttüğü mobilite çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP23) katılan LeasePlan, şirketler için yeni bir elektrikli otomobil pilot programını devreye soktuğunu duyurdu. Bu bağlamda şirketlere sunduğu elektrikli otomobil filosu ile birlikte, işyerlerinde ve çalışanların evlerinde kurulacak şarj altyapısının uygulanması konusunda da destek sağlayacak olan LeasePlan, tüm Avrupa'da karbon oranının azaltılması konusunda büyük bir adım atmış olacak. Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İngiltere'de yıl sonunda başlayacak pilot program, 2018 yılında İtalya, İspanya ve İsveç'te sürdürülecek.Konu ile ilgili olarak LeasePlan'in CEO'su Tex Gunning, “Toplam emisyon oranını düşürmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek isteyen elektrikli araç filolarına kurumsal şirketlerden gelen talebin arttığını görüyoruz. 2030 yılı hedefimizin bir parçası olarak LeasePlan, kendini, bu müşterilerin geçiş yapmasına yardımcı olmaya tamamen adamıştır. Bu nedenle, büyük kurumsal kuruluşlar için elektrikli araç pilot programımızı Bonn'daki BM İklim Değişikliği Konferansında başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz." yorumunda bulundu. 2030 yılına kadar sıfır emisyon seviyesini yakalayan bir filoya sahip olmayı hedefleyen LeasePlan, 2021 yılına kadar da kendi bünyesinde çalışan ekip filosunu tamamen elektrikli otomobillerden oluşacak biçimde güncelleyecek.