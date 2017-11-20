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WinterContact TS 860

WinterContact TS 860

Tarih 20 Kasım 2017, 12:25

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in maksimum fren performansı ve güvenilir yol tutuşu sunan kış lastiği ContiWinterContact TS 860, sırt tasarımı ve kauçuk bileşimi ile üstün performans sağlıyor.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, maksimum fren performansı ve güvenilir yol tutuşu sunan kış lastiği ContiWinterContact TS 860’ı kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Özel sırt tasarımı ve kauçuk bileşimi ile performans artışı sağlayan ContiWinterContact TS 860, başta güvenli sürüş özelliğiyle ön plana çıkarken, kış performansını artıran reçineleri ve esnek polimer yapısı ile her türlü kış şartlarında esnekliğini koruyarak frenleme kuvvetlerini ıslak, buzlu ve karla kaplı yollara güvenle aktarır.

Continental’den güvenli fren performansı için yeni teknoloji
Continental’in alanında uzman mühendisleri tarafından, kompakt ve orta büyüklükte araçlara yönelik geliştirilen ContiWinterContact TS 860’ın yeni teknolojisi, özellikle güvenlik alanında önemli ilerleme kaydederek, ıslak kış yollarında fren yapıldığında Continental’in bir önceki modeli olan ContiWinterContact TS 850’nin deseninden yüzde 5 oranında daha iyi performans sergiliyor. Buzlu zeminde yüzde 4 daha kısa fren mesafesinin yanı sıra karda zemin tutuşu, karda kavrama ve sürüş kalitesi yönünden güçlendirilmiş performans sunuyor.

Continental kış lastikleri, AB Lastik Etiketi’nde yuvarlanma direncinde C, ıslak yol tutuşunda ise B sınıfında yer alıyor. Continental mühendislerinin yaptığı yeni çalışmalarla elde edilen teknolojinin arkasında yeni sırt hamuru ile yeni sırt tasarımının birleşimi yatarken; Chili hamurunda yüksek oranda bulunan silika maddesi, özel darbeyi emme kabiliyeti sayesinde ıslak yolda fren performansını önemli ölçüde iyileştiriyor. Yüksek esnekliğe sahip polimer matriksi, çekiş gücü söz konusu olduğunda kış şartlarında tüm yol yüzeylerinde kayda değer bir iyileşme sağlıyor. Ayrıca özel reçineler düşük kış sıcaklıklarında dahi hamur bileşiminin esnekliğini koruyarak soğuk, ıslak, buzlu ve karla kaplı zeminde maksimum fren performansı sağlıyor.

Buzlu yolda fren teknolojisi: Liquid Layer Drainage (Sıvı Tabakasının Tahliyesi)
Continental lastik mühendisleri, buzlu yolda dahi etkili freni mümkün kılan, “Liquid Layer Drainage (Sıvı Tabakasının Tahliyesi)” adını verdikleri bir kavram geliştirdiler. Buzlu yolda  fren yapıldığında lastik sırtının altında lastiğin yol ile temas alanını azaltan bir su tabakası oluşur. Oysa Continental’in kış lastiği olan, ContiWinterContact TS 860 ‘da yeni bir kompleks kılcal kanal sistemi olan Çoklu Kılcal Kanal Tasarımı, lastiğin temas yüzeyini sürekli olarak sudan arındırmaya yardımcı olur ve su tahliyesine olanak sağlayarak buzlu ve donmuş yollarda fren performansını artırır.

Lastiğe sıkışan kar ile kenetlenme etkisini artıran teknoloji: SnowCurve
ContiWinterContact TS 860 aynı zamanda başka bir yeni teknolojiyi de barındırıyor. WinterContact TS 860, Snow Curve+ teknolojisi sayesinde lastiğin karla kaplı yollarla kenetlenmesini güçlendiriyor. Tüm lastik profili üzerinde 1000'i aşan noktada karı sıkıştırarak toplamda ve özellikle viraj alma esnasında daha iyi kavrama sağlıyor.




 

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