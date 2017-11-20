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Türkiye LPG Derneği Başkanlığı’na Eyüp Aratay seçildi

20 Kasım 2017, 12:14

Türkiye LPG Derneği Genel Kurulu’nda oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Eyüp Aratay, “Dernek olarak; sektörümüze olduğu kadar, kamu ve ülke yararına olan katkılarımızı güçlendirerek faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Türkiye LPG Derneği’nin 16 Kasım 2017’de gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda yapılan seçimle Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eyüp Aratay seçildi. Türkiye LPG Derneği Başkanlığı’nı Eyüp Aratay’ın üstlendiği yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:



Eyüp Aratay

Gökhan Tezel

Ömer Yağız

Can Toydemir

Fehmi Arıkan

Osman Keleş

Ali Kızılkaya

M. Murat Çelik

Hakan Hüsnü Şeker



“TLPGD; sektör, kamu ve ülkeye katkılarını güçlendirerek devam edecek”

Türkiye’nin en köklü derneklerinden biri olan TLPGD’nin, kurulduğu ilk günden bu yana sektörün yanı sıra kamu ve ülke yararını da öncelikle gözeten bir platform oluşturduğunu vurgulayan Eyüp Aratay, “Türkiye LPG Derneği, bu yeni dönemde de; LPG sektörünün sağlığı ve kamuya yönelik yaptığı çalışmalarla, sektör ve ülke yararına faaliyetlerini güçlendirerek devam edecektir” açıklamasında bulundu.



Türkiye LPG Derneği – TLPGD

1972 yılında 14 üye ile enerji sektörünün ilk derneği olarak kurulan Türkiye LPG Derneği TLPGD, Türkiye’nin en eski ve aktif derneklerinden biri konumunda. TLPGD, kuruluşunun hemen ardından dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak; o döneme kadar Türkiye’de herhangi bir yönetmeliğe bağlı bulunmayan tüplü LPG’yle ilgili ilk standartların oluşturulması ve yürürlüğe girmesini sağlayarak da alışılagelmişin dışında bir ilke imza atmıştı.



Eyüp Aratay

Enerji sektöründeki kariyerinde 1994 yılından bu yana İpragaz’da çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Aratay, birçok önemli başarıya imza attı. 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren İpragaz CEO’su olarak göreve başlayan Eyüp Aratay, aynı zamanda LPG’nin dünya devi SHV Energy’nin ülke sorumluluğunu da üstlendi. Eyüp Aratay, Kurucu Başkanı olduğu SSDGD – Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği’nde uzun süredir yürüttüğü Başkanlık görevini, İpragaz CEO’luğuna atanmasıyla birlikte devretmişti.

