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Alışan Lojistik sürücülerine ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verildi

Alışan Lojistik sürücülerine ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verildi

Tarih 20 Kasım 2017, 12:09

Özellikle yanıcı madde taşımacılığında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Alışan Lojistik, eğitim konusunda sektördeki öncü konumunu verdiği eğitimlerle kanıtlıyor.

Alışan Lojistik, son olarak uzman eğitmen eşliğinde filosuna yeni katılan MAN marka araçların güvenli sürüş ve araç tanıtımı uygulamasını gerçekleştirdi.
 
Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan Alışan Lojistik, personelini bilinçlendirme konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sürücüleri, araçların taşıdıkları yük ile ilgili karılaşabilecekleri durumlarda alınacak önlemler konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitim, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. tarafından verildi. 2 aşamadan oluşan eğitimin ilk ayağı teorik anlatım ve soru-cevap kısmı, ikinci ayağı ise uygulama olarak gerçekleşti.

Alışan Lojistik çalışanlarının sürüş konusunda gayet iyi olduklarını belirten Alışan Lojistik İdari İşler Direktörü Ayhan Özekin, “Ekip arkadaşlarımızın çok daha iyi ve bilinçli sürücüler olmaları için bu eğitimi almalarını istedik. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin uzman personelinin verdiği eğitimle sürücülerimiz, yıllarca kazanamayacakları trafik deneyimini kısa sürede elde etmiş oldu. Alışan Lojistik olarak ‘Önce İş Güvenliği’ prensibini benimsiyoruz. Kontrollü bir şekilde büyüyerek ilerlememizdeki temel yapı taşlarından en önemlisinin eğitim olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik. Eğitimlerimizin periyodik olarak devam edeceğinin garantisini verebiliriz” dedi.

Alışan Lojistik filosundaki MAN marka çekicileri kapsayan eğitim organizasyonuna, firmanın Gebze Muallimköy’de bulunan tır garajı tesisi ev sahipliği yaptı. 
 

 

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