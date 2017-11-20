IVECO Özgözde ile Ankara’da yeniden doğuyor

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20 Kasım 2017, 11:34

IVECO, 17 Kasım’da açılışını gerçekleştirdiği Ankara yetkili satıcısı ve servisi Özgözde’nin yeni tesisi ile Ankara ve bölgesindeki varlığını güçlendirdi.

IVECO’nun Türkiye’deki en eski yetkili satış ve servislerinden biri olan Özgözde Otomotiv 2000 yılında Ankara’daki yatırımlarını tamamladıkdan sonra Bursa ve Eskişher’de modern tesisler ile yapılanmasını sürdürdü. Ankara’da uzun yıllar OSTİM’deki tesisi merkez olmak üzere farklı noktalardaki showroomları ile hizmet verdi. 2015 yılında başladığı Ankara Susuz’daki yatırımını tamamlayan Özgözde 17 Kasım’da yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdi.Düzenlenen açılış töreninde Özgözde Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Erol Arslan şunları söyledi;“Biz Iveco’nun güçlü geleceğine inanıyoruz ve bugün modern yeni tesisimizi Iveco’nun en yeni ürünleri ilesloganı ile tanıtmakdan mutluluk duyuyoruz. 6.400 m2’si açık alana sahip olan Ankara Susuz tesisi 3.600 m2 kare kapalı alana sahip olup,toplamda 10.000 m2’ye oturmaktadır. 2100 m2 servis alanı ile aynı anda 20 araca hizmet verebilecek kapasitede. 550 m2 modern kapalı showroomda aynı anda 7 kamyon sergilenebiliyor, dışarıdaki teşhir alanında ise aynı anda 50 kamyon sergileme imkanına sahibiz”64 personelin çalıştığı yeni tesisi çevreci bir yaklaşım ile inşa ettiklerini belirten Erol Arslan tüm çalışma alanlarının havalandırmasını en modern sistemler ile donattılarını belirtti. IVECO’nun 3,5 tondan ağır vasıtaya geniş bir ürün gamına sahip olduğunu belirten Erol Arslan Susuz’daki yeni tesisin hem satış hem de ağır vasıta ve hafif vasıta servisi için en optimum nokta olduğunu belirtti. Ankara, Bursa ve Eskişehir tesislerinin kendi öz malları olduğunu belirten Erol Arslan bu şekilde kendi tesislerine daha rahat yatırım yapabildeklerini ifade etti.Törende konuşma yapan Iveco Araç genel müdürü Roberto Camatta ise şunları söyledi; “ Biz Iveco Türkiye olarak hızlı büyüyen bir markayız son 9 yılda pazar payımız iki mislinden fazla büyümüştür. Bugün Türkiye’de 3,5 ton ve üstü kamyon segmentinde 3. Markayız. Bu büyümede Özgözde’nin katkısı büyüktür. Özgözde bu dönemde Bursa ve Eskişehir dahil olmak üzere 3 yeni tesisini hizmete sunmuştur, bu yıl da yeniden yapılanma çalışmalarımız çerçevesinde Özgözde’nin gördüğünüz yeni, modern tesisini hizmete sunuyoruz. Amacımız hem ürün hem hizmet anlamında tüm gücümüz ile müşteriye daha yakın olmak. Ben sayın Erol Arslan ve ailesine bu modern tesisi inşa ederek Iveco’ya olan inancını gösterdiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca her yeni açılan, yenilenen tesis o bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ankara’da güçlü bir şekilde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”,Törende IVECO genel müdürü Roberto Camatta, Erol Arslan’ a günün anısına bir plaket takdim etti. Çok sayıda davetlinin hazır olduğu törende Erol Arslan, Roberto Camatta kurdela keserek tesisin açılışını yaptılar.Öz gözde Otomotiv ticari hayatına 1989 yılında Ankara’da başlamıştır.IVECO ile birlikteliği ise 1996 yılında yine Ankara’da başladı. 2003 yılında Bursa,2010 yılında ise Eskişehir’le devam etmiştir.2004 yılında Ankara, 2008 yılında Bursa’da ünite satış yetkisi almıştır.2010 yılı kasım ayında Eskişehir satış noktası devreye girmiştir.2013 yılı mayıs ayında Eskişehir 3s hizmet noktası devreye girmiştir.2017 Yılı Kasım ayı itibariyle de ANKARA Merkez tesisi çalışmaya başlamıştırBugün IVECO ile olan birlikteliği her geçen gün güçlenerek devam etmektedir.Ankara’da merkez binada , Bursa’da iki noktada ve Eskişehir’de bir noktada toplam 4 noktada 126 çalışanı bulunan Öz Gözde’nin bugün itibariyle tesisleri 60.000 metrekarelik bir alana yayılmış durumdadır.