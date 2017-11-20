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Üstün İş Kasım ayının ilk yarısını hızlı tamamladı

Üstün İş Kasım ayının ilk yarısını hızlı tamamladı

Tarih 20 Kasım 2017, 11:19

Iveco’nun Gaziantep yetkili satıcısı Üstün İş Otomotiv, Dimaks’a 9 adet, Günsaldı’ya 2 adet, Öz-Cem’e 1 adet ve Almen’e 1 adet çekici teslim etti.

9 ADET IVECO STRALIS ALDI, FİLOSUNDAKİ IVECO ARAÇ SAYISINI 70’E YÜKSELTTİ
Dimaks Turizm İnşaat  Akaryakıt Nakliye ve Taşımacılık LTD  Adana merkezli bir firma olup yeni aldığı araçları ağırlıklı şantiye sahalarında kullanmaktadır.  9 adet Euro 6 Stralis çekici teslimatı ile  müşterinin 450 araçlık filosunda 25 adedi Stralis olmak üzere Daily ve Eurocargo dahil  toplam 70 adet IVECO olmuştur. Araçlar Kılıçlar Otomotiv sahasında Murat Aydoğan ve Kenan kılıç tarafından firma yetkilisi Zekeriya Erdem’e teslim edilmiştir. Müşteri şantiye alanlarında çalıştığından dolayı  aktif rejenerasyon yaparken ciddi zaman kayıpları yaşadıklarını, maliyet yükünün arttığını vurgulamış ve  özellikle aktif rejenerasyon gerektirmeyen,  SCR sistemli  IVECO Stralis’den son derece memnun olduklarını belirterek yatırımlarının devam edeceğini ifade etmişlerdir.



Hatay’lı Günsaldı Uluslararası Nakliyat firması da ilk Euro 6 araçlarını satın alarak 60 adetlik filosuna 2 adet Stralis AS440S46 T/P katmıştır.



Hatay’lı diğer bir firma olan Almen Nakliyat’da ilk Euro 6 C emisyon seviyesine sahip çekicisini teslim almıştır. AS440S51 XP araç Traxon şanzımana sahip olup, eco-roll, öngörülü sürüş sistemi, rocking mode gibi özelliklere sahiptir. XP araçlar ile beraber sürücünün mail adresine gönderilen akıllı rapor özelliği aracın standard donanımındaa yer almaktadır.

Hatay’lı Öz Cem-Ay Uluslararası Taşımacalık şirketine gerçekleştirilen 1 adet Stralis teslimatı ile 30 adetlik filoya sahip firmada Stralis sayısı 12 adete ulaşmıştır.



Teslimat törenlerinde araç sahiplerine birer adet plaket teslim edilmiştir


 

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