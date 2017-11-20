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USTYAPI SAYI 83 PDF

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Yeni Caddy Alltrack pazara sunuldu

Yeni Caddy Alltrack pazara sunuldu

Tarih 20 Kasım 2017, 10:50

Volkswagen Ticari Araç’ın sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy’nin, Alltrack versiyonu pazara sunuldu.

Yeni Caddy Alltrack, krom ızgarası, özel tasarım koltukları, mat gümüş renk yan aynaları, gümüş renk tavan rayları, iç tasarımda kullanılan krom kaplama detaylarıyla her ayrıntısına kadar şık bir tasarım sunuyor.

Volkswagen Ticari Araç’ın tüm dünyada büyük ilgi gören modeli Caddy’nin, yeni versiyonu Yeni Caddy Alltrack, şık iç ve dış donanımıyla daha fazla konfor ve güvenlik sunuyor.

Yeni Caddy Alltrack’in dış tasarımındaki farklılıklar ilk bakışta dikkat çekiyor. Üç krom şeritli ön ızgara ve ızgara üzerinde yer alan Alltrack logosu ön kısımda göze çarpan ilk detaylar. Çift reflektörlü halojen farlar, karartılmış arka camlar ve arka stoplar, gövde rengi yan koruma çıtaları, 15" alüminyum alaşımlı jantlar, gümüş renk tavan rayları, mat gümüş renk yan aynalar, sportif çamurluklar ve kapı eşiğinde bulunan gümüş rengi çıtalar ve ön tampon koruması aracın dış tasarımında fark yaratan diğer detaylar arasında yer alıyor.



Şık iç mekan
İç mekanda özel tasarlanan Alltrack yazılı koltuk kumaşı dikkat çekiyor. Üfleçler, ışık ayarı, el freni gibi kontrol düğmeleri, krom detaylarıyla araca şıklık katıyor. Alltrack’te orta konsol yükseklik ve konum ayarı, yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu, ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi özellikler bulunuyor.

Yeni Caddy Alltrack’te USB, AUX-IN ve SD kart girişi, Bluetooth, arka park sensörü, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası, eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi, yol bilgisayarı gibi birçok teknolojik özellikler de standart olarak sunuluyor.

Üst düzey güvenlik standart
Yeni Caddy Alltrack’te, ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, Hill holder, ikincil çarpışma önleme asistanı, yorgunluk tespit sistemi, sürücü ve ön yolcu yan hava yastığı ve perde hava yastığı standart olarak sunuluyor.

Caddy’nin tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’ sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor. ‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ ise olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s' ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.

2.0 TDI 102 PS motorla satışa sunulan Yeni Caddy Alltrack, 94 bin 270 TL’den başlayan fiyatlarla ve Auto Credit ile ayda 990 TL’den başlayan taksitlerle satın alınabiliyor.



 

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