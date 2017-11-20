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Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross modeli 5 yıldız aldı
20 Kasım 2017, 10:44
Mitsubishi Eclipse Cross , Euro NCAP testlerinde yetişkin korumasında yüzde 97, yaya korumasında ise yüzde 80 oranında elde ettiği başarılı performansı ile 5 yıldıza layık görüldü.
Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni coupe SUV otomobili Eclipse Cross modeli mükemmel performansı ile 5 yıldız aldı. Eclipse Cross, Euro NCAP değerlendirmesi sonucu ‘Küçük SUV’ segmentinde elde ettiği yetişkin korumada yüzde 97, yaya korumada ise yüzde 80 ile güvenlik alanındaki iddiasını ortaya koydu.
Mitsubishi Motors’un yeni Coupe SUV otomobili Eclipse Cross’da bulunan ‘Çarpışma Önleme’ sistemi, yapılan tüm test senaryoları ve tüm test hızlarındaki çarpışmalarda çok iyi performans sergiledi. Eclipse Cross’un Euro NCAP testlerinin hemen hemen hepsinden maksimum puan alması, aracın 5 yıldız kazanmasında önemli rol oynadı.
Mitsubishi Motors’un yeni nesil araçlarının ilki olan Eclipse Cross, kusursuz tasarımını şirketin SUV ve 4x4 uzmanlığı ile harmanlayarak kullanıcılarına güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Mitsubishi Motors, yeni Eclipse Cross kompakt SUV otomobilini, Avrupa’nın yanı sıra aralarında Avustralya, Kuzey Amerika ve Japonya’nın da bulunduğu dünya çapındaki yaklaşık 80 pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. 30 Mart 2018 tarihinde sona erecek olan mevcut mali yılda, 50 bin adet aracın sevk edilmesi planlanıyor.
Eclipse Cross hakkında;
Mitsubishi Motors’un RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) gövde yapısı, 7 SRS hava yastığı ve emniyet kemerleri ile donatılan Eclipse Cross, rakipsiz tarzı ile sınıfının lideri güvenlik özellikleri sunuyor. Eclipse Cross, sağ ve sol tekerlerin tork dengesini fren kuvveti yardımıyla daha stabil ve kontrollü hale getiren Mitsubishi Motors’un gelişmiş S-AWC (Süper Tüm Tekerleklerden Çekiş Kontrolü) sistemini de barındırıyor. Eclipse Cross’un motor kapağının altında çarpışma güvenlik performansını arttıran ön yüksek darbe emici güvenlik alanları bulunuyor.
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