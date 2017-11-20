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Shell “Hedef Sıfır” vizyonuyla trafik güvenliği sempozyumu’nda

Shell “Hedef Sıfır” vizyonuyla trafik güvenliği sempozyumu’nda

Tarih 20 Kasım 2017, 10:37

Yol Emniyeti konusundaki uluslararası bilgi birikimini ve tecrübelerini Türkiye’deki tüm paydaşları ile paylaşmaya önem veren Shell, Ankara’da bu yıl sekizincisi düzenlenen “Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde hem standı hem de panel sponsorluk desteği ile yer aldı.

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Shell, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de “yol emniyeti”ni kurum kültürünün bir parçası olarak görüyor ve gerek düzenlediği gerekse de katıldığı çeşitli etkinliklerle “sıfır hata, sıfır kaza” anlamına gelen “hedef sıfır” vizyonunu tüm paydaşları ile paylaşıyor. Shell bu vizyonla çevreye ve insan hayatına zarar verebilecek her türlü kazanın engellenmesi için konuyu gündemde tutmaya büyük önem veriyor.

SEMPOZYUM GENİŞ KATILIMLA BAŞLADI
Shell’in sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli konu başlıklarından biri olan yol emniyeti, 16-17 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde masaya yatırıldı. Açılışı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleşen sempozyum ile karayolu trafik güvenliği konusundaki toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.

Üretici, uygulayıcı ve bilim insanlarının çalışmalarının ve tecrübelerinin karşılıklı olarak paylaşılacağı bir ortamın oluşturulması için İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü), Türkiye Belediyeler Birliği ve TŞOF işbirliğinde ve çok sayıda destekleyici kuruluşun katkılarıyla düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde Shell, hem standı hem de panel sponsorluk desteği ile yer alıyor.

17 Kasım Cuma günü düzenlenen panelde, Shell’in yol emniyeti alanındaki uzman yöneticileri “Trafikte Risklerin Normalleştirilmesi, İkilemler ve Önemsemek” konularında bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar. Shell Avrupa ve Afrika Yol Emniyeti Müdürü Hülya İnci, “Trafikte Riskin Normalleştirilmesi”, Shell Akdeniz Ülkeleri Yol Emniyeti Lideri Burcu Güdü “Trafikte Yorgunlukla Mücadele”, Shell Madeni Yağlar Tedarik Zinciri Avrupa – Afrika Bölgesi Yol Emniyeti Müdürü Taner Güler “Trafikte ikilemler ve Kazalardan Ders Çıkarımı”, Shell & Turcas Petrol A.Ş. Kurumsal İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre Müdürü Sarp  Ertekin  “Trafikte Sevdiklerimizi Önemsemek” konularında konuşmalar yaptılar. Adex Akadami’den Güvenli Sürüş Uzmanı Ayhan Gökdemir’in yönettiği,  “İnteraktif Kaza Analizi” seansında ise katılımcılar ile bir trafik kazasının analizi yapılarak sürücü davranışları ve hataları hep beraber tartışıldı.

Öte yandan Shell standında yer alan interaktif oyun paneli sayesinde ziyaretçiler Shell’in yol emniyeti konusundaki 5 önemli hayat kurtaran kuralını öğrenip oyun sırasında uygulama imkanı buldular. Yol emniyeti ile ilgili olarak bu oyunda uygulanan kurallar; emniyet kemerinin takılması, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanılmaması, yasal olarak belirtilen hız limitin geçilmemesi, araç sürerken cep telefonu ile konuşulmaması, sürücülerin yola çıkmadan önce yolculuk yönetim planının oluşturması üzerine odaklandı. Oyunu başarıyla tamamlayanlar süpriz hediyeler kazandı. Ayrıca, yine Shell standında bulunan ‘alkol gözlüğü’ uygulaması ile ziyaretçiler Adex Akademi’nin uzman eğitmenleri eşliğinde alkollü araç kullanmanın yaratacağı tehlikeleri yakından deneyimleme imkanı buldular.

SIFIR HATA İLE 914 GÜN
Türkiye’deki operasyonlarında yılda 30 milyon km’ye yakın yol kat eden Shell, operasyonel kontrolü altında zaman kayıplı bir kaza yaşamadan geçen 914 günü 14 Kasım’da İstanbul’da düzenlediği 8. Yol Emniyeti Konferansı’da paydaşları ile birlikte kutlamıştı. Konferans’ta “Sıfır Hata” ile yola devam için “Yol Emniyeti” çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulanmıştı.   

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 yılında başlattığı ‘Yol Emniyeti 10 Yılı’ programına da destek veren şirket,  Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle son beş yılda 120 bin kişiye yol emniyeti eğitimi vererek, yol emniyeti konusunda toplumsal farkındalığın yaratılmasına katkı sağladı. Shell, trafik güvenliğine gönüllü olarak destek veren ilk şirketlerden biri olarak 2013 yılında imzalanan Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu ile Trafikte Sorumluluk Hareketi platformuna üye oldu ve yol emniyeti bilincinin artması amacıyla ‘Yaşama Sözümüz Var’ sloganıyla yürüttüğü eğitim çalışmaları ile 2013 Stevie International Business Awards’ın “Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde ödüle layık görüldü.



 

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