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eTA taşımacılık pazarını dijitalleştirdi, Felis'ten ödüllerle döndü

eTA taşımacılık pazarını dijitalleştirdi, Felis'ten ödüllerle döndü

Tarih 20 Kasım 2017, 10:25

Borusan’ın inovatif iş modeli eTA, Türkiye’nin en etkili ve yaratıcı pazarlama projelerinin ödüllendirildiği Felis’te, “Dönüştüren Pazarlama Etkisi” bölümünde 3 kategoride birincilik ödülünü aldı.

Ayrıca bu yıl sadece 6 bölüme verilen Büyük Ödül’den bir tanesini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Borusan Holding’in inovatif bir girişimi olan yeni nesil taşımacılık modeli eTA,  Brand Week Istanbul kapsamında bu yıl 12’inci kez gerçekleşen MediaCat Felis Ödülleri’nde 4 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

eTA, “Dönüştüren Pazarlama Etkisi” bölümünde “Büyük Ödülü”nün sahibi olurken, “Dönüştüren Girişimler (B2B girişimler)”, “İnovatif Yaklaşım” ve “Pazarı Geliştirenler” kategorilerinde birinci oldu.

“Dönüştüren Pazarlama Etkisi” bölümünde yarışmaya katılan eTA, farklı sektörlerin önde gelen ulusal ve uluslararası markaları ile yarıştı. Yarışmada var oldukları pazarı yeniden şekillendiren, tüketicinin tutum ve davranışlarını değiştiren, pazarın normlarını belirleyen pazarlama stratejileri değerlendirildi. Kamyoncularla KOBİ’leri bir araya getiren bir dijital taşımacılık platformu olarak eTA’nın büyük ödülü kazanmasında kamyoncular için geliştirdiği mobil uygulama, kamyoncunun dijitalleşmesi için yapılan pazarlama stratejisi, bu stratejiyi uygulamaya dökebilmesi ve başarılı iş sonuçlarının alınması etkili oldu.

Ödüller ile ilgili bir açıklama yapan eTA Pazarlama Müdürü Arzu Gözet şunları söyledi:
“Borusan’ın kurumsal girişimi eTA olarak, yük sahibi müşteriler ile yük taşıyan kamyon şoförleri için online platformlarda ‘Yeni Nesil Taşımacılık’  deneyimi sunuyoruz. Pazarlama stratejimiz doğrultusunda kullanıcılarımızın eTA deneyimini mükemmelleştirmek için devamlı takip ediyoruz. Yola çıkarken kullanıcılarımızın konvansiyonel iş yapış şekillerine olan bağlılıkları ve teknolojik yeniliklere olan önyargıları gibi zorluklar karşımıza çıkan en büyük engeldi. Bunu dijitalleşmeyi teşvik eden odaklı pazarlama aktivitelerimiz ile birlikte aşmayı başardık. Şu ana kadar 40.000’e yakın kamyoncu tarafından indirilen eTA Mobil Uygulaması ilk çıkış yılı olan 2015’e oranla 6 kat büyüme sağladı. Bu büyümeyi sürdürerek, 2020 yılında Türkiye’deki tüm bireysel kamyoncuların, eTA mobil uygulamasını deneyimleyerek, en az 1 kere eTA ile yük taşımasını hedefliyoruz.”

Felis Ödülleri, sektöründe stratejik bakışı, etkili yaratıcılığı ve hedeflenen kitleye olan etkisini ölçen anlayışıyla alanındaki en önemli yarışmalardan birisi olması özelliği ile önem taşıyor. Bu yıl 3 bin 385 başvuru alan organizasyon sektörde Türkiye’de alanında en fazla başvuru alan yarışması unvanını kazandı.


 

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