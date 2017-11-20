Ford Trucks, Afrika’daki büyümesine Mısır ile devam ediyor

Anasayfa » Ağır Ticari

20 Kasım 2017, 10:11

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, yurtdışındaki bayi yapılanmaları ile uluslararası pazarda güçlenmeye ve büyümeye devam ediyor.

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesini Afrika’da gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürüyor. Fas, Cezayir ve Gana’daki yatırımlarının ardından Ford Trucks, bölgenin ileride gelen kuruluşlarından Aljico Misr iş birliği ile Kahire’de yeni bir tesis açılışına imza attı. Ford Trucks müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında sunacak yeni 3S konseptli tesis, Ford Trucks’ın Afrika pazarındaki operasyonlarına önemli bir katkı sağlayacak. Ford Trucks, Mısır’da 1843T XHR, 3543T LR, 1833 DC, 3543D DC, 4143M DC modellerini pazara sunacak.Mısır’ın hızlı büyüyen ekonomisi, stratejik coğrafi konumu ve yeni ulaşım projeleriyle Afrika için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, şunları söyledi: “Ford Trucks olarak, 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olma hedefimiz doğrultusunda bayi ağımızı büyütmeye devam ediyoruz. Afrika pazarı, global büyüme planlarımızda çok önemli bir yere sahip. Mısır, 14.4 milyar Euro tutarındaki ulaşım ve inşaat projeleri yatırımları ile yeni bir kalkınma hamlesi başlattı. Ayrıca, Mısır’da taşınan yüklerin %90’ı ağır ticari araçlar vasıtasıyla karayolları üzerinden taşınıyor. Bu da Mısır’daki ağır ticari araç pazarının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Mısır’ın sahip olduğu yüksek potansiyele bağlı olarak, bölgenin önde gelen distribütörlerinden Aljico Misr ile 2018 yılı sonuna kadar Mısır’da 3 ayrı tesis açılışı daha yapmayı planlıyoruz. Ford Trucks olarak farklı ihracat pazarlarına yönelik ürün geliştirme yeteneğimizle Mısır’ın da coğrafi ve iklim şartlarına uygun modellerimizi pazara sunuyoruz. Yeni tesislerimizle Afrika’da pazar payımızı artıracağımıza ve bölgedeki müşteri memnuniyetimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz”Mısır’da pazara sunulacak Ford Trucks modelleri, bölgenin coğrafi ve meteorolojik şartlarına yönelik sıcak ve tozlu bölge koşullarına uygun olarak sunuluyor. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen araçların geliştirme süreci boyunca, araç dayanıklılık testleri; laboratuvar ortamında bölge şartlarının simüle edildiği yüksek sıcaklık, nem ve toz dayanım testleri ve kapsamlı yol testleri gerçekleştirildi.Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyor. 55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks’ın Eskişehir İnönü Fabrikası’nda ürettiği yeni nesil Euro 6 Ecotorq motorlu kamyonlar, şirketin global çaptaki sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir önem arz ediyor. Ford’un global olarak ticari araçlar ve ilgili dizel motorlar geliştirme merkezi olan Ford Otosan Ar-Ge Merkezi’ndeki 1500 mühendisinden 500’ü, uluslararası pazarlar için ağır ticari araçlar geliştirmek için çalışıyor.