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Mercedes, Türkiye’nin 6 şehrini ziyaret ederek müşterilerini bilgilendirdi

Mercedes, Türkiye’nin 6 şehrini ziyaret ederek müşterilerini bilgilendirdi

Tarih 16 Kasım 2017, 17:06

Mercedes-Benz Türk Used1 ekibi, toplamda 4.718 km yol kat ederek 924 kişiyle bir araya geldi ve ikinci el araç alım satım konusunda müşterilerine kapsamlı bilgi verdi.

Mercedes-Benz Türk‘ün 2.El Hafif Ticari Araçlar faaliyetlerini yürüten Used1 markası, ticarette fark yaratıyor. “Her marka ikinci el aracı takasa aldığımız, sattığımız doğrudur!„ sloganıyla yola çıkan Mercedes-Benz Türk Used1 ekibi, yaklaşık 1 ay boyunca Türkiye’nin 6 farklı noktasında tanıtımlar gerçekleştirdi. Ekip, tanıtım turu boyunca Tekirdağ Bölgesi’nde 378 km, Antalya’da 1.190 km, Dalaman’da 333 km, Mersin’de 559 km, Adana’da 926 km ve Konya’da 1.332 km yol giderek toplamda 4.718 km yol kat etti.

Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri tarafından gönderilen bilgilendirme mesajıyla sayesinde hem ilgililer hem de müşteriler, Used1 ekibinin bulunacağı lokasyonlar konusunda önden bilgilendirildiler. Tur boyunca Mercedes-Benz Türk Used1 ekibi, Tekirdağ Bölgesi’nde, Antalya’da, Dalaman’da, Mersin’de, Adana’da ve Konya’da yaklaşık 1.000 kişiyle bir araya gelerek müşterilerine sahip oldukları hafif ticari araçların takas işlemleri hakkında ve Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın fiyatları konusunda bilgiler verdi. Müşteriler, kendi araçlarını takasa verip Mercedes-Benz marka sıfır hafif ticari araç alabilecekleri gibi ikinci el başka marka araç da satın alabilecekleri ve bu işlemlerin süreçleri konusunda detaylı bilgi sahibi oldular.

Mercedes–Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 2.El Satış Müdürü Faruk Özer; “İkinci el pazarı, otomotiv sektöründeki önemini her geçen gün artırıyor. Takaslı satış işlemleri de özellikle ticari araç pazarında stratejik olarak daha da önem kazanıyor. Bizler Mercedes-Benz Türk olarak ikinci el faaliyetlerimiz ile müşterilerimize tek elden takas, alt takas, finansman, sigorta ve her marka ikinci el araç satış hizmeti verebiliyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1 ay boyunca Türkiye’nin 6 farklı noktasında müşterilerimizle buluştuk ve onları bilgilendirdik. Müşterilerimiz ile direkt temas halinde olmak hem onların ihtiyaç ve beklentilerini birinci ağızdan dinleyebildiğimiz, hem de sunduğumuz çözümleri onlara alternatifli olarak anlatabildiğimiz için çok verimli oluyor. Bu aktivitelerimiz sonucu aldığımız geri bildirimler bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor.” dedi.

 

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