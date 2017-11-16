Lojistik Ödülü ‘Atlas’ 8. Kez Sahiplerini Buldu

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16 Kasım 2017, 15:18

Yılın Lojistik Atlasları, 2017 yılında da sektörün en önemli markaları arasından çıktı. Lojistiğe iş ve değer yaratan çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı firmalar da ikinci kez ödüllendirildi.

Toplam 20 Ödül Sahipleriyle Buluştu

Türkiye’nin lojistik alanındaki ‘Atlas’ları belli oldu. 16 Kasım 2017’de İFM’de yapılan törenle dağıtılan ödüller için 65 aday mücadele etti. Törende, Organizasyon Komitesi adına bir konuşma yaparak; ‘modern dünyanın neredeyse en karmaşık zamanlarında, çalkantılı bir coğrafyanın ortasında, böylesine bir etkinliği 8 yıl sürdürmek hiç de kolay değil’ diyen İlker Altun, ‘Atlas’ı almak için Ekol, Omsan, Netlog, Arkas gibi markalar performansları, projeleri ya da yöneticileri ile yarışmaya dahil oluyor.’ şeklinde devam etti. İlker Altun daha sonra şunları söyledi:“Organizasyonun güvenilirliği en üst düzeyde olup, sektörün ağırlıklı firmaları, yıllardır çok özel bilgilerini Atlas jürisi ile paylaşıyor. Bu firmalar, kendi performanslarına ve verilerine de güven duydukları için güçlü bir tebrik ve teşekkürü hak ediyor. UND ve UTİKAD gibi sektörün iki güzide sivil toplum örgütünün katkısı ile sürdürülen yarışma süreçleri şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor.Lojistik, çarpan etkisi yüksek, çok taraflı bir iş ve ilişki biçimidir.Katma değer yaratmakta, değer zincirinin en önemli halkası, olmazsa olmazı durumundadır.Tarafların da asli ya da tali olanı yoktur... Hizmeti veren ile alan, işin özüne, kalitesine, kazancına, düzeyine eşit derecece etki etmektedir. Bugün burada, iş ve hizmeti alan ve veren eller tokalaşacak.”Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da faaliyet verilerinin ile lojistik projelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve online oylama olmak üzere üç ayrı dalda yapılan yarışmada, adaylar kendi başvurularıyla yarışıyor.Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:Uluslararası Lojistik İşletmecileri:Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri:Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları:Yurtiçi Lojistik İşletmecileri:Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri:Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder):Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri):Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder):Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler):Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder):Liman İşletmecileri:Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise dört proje ödüle değer bulundu:Ceynak Ceyhan Lisanlı Depo Terminali projesi ileLojistikGüneş Enerji Santrali projesi ileİlk Özel Tren İşletmeciliği Projesi İleLojistik3CS Müşteri Memnuniyeti Sistemi Projesi ileAday belirleme ve oylama işlemleri www.lojistikodulleri.com web sitesi kullanıcıları tarafından yapılan online yarışmada ise elde edilen sonuçlar jüri tarafından tescil edildi. 5 kategoride toplam 21 adayın yarıştığı yarışmada, sonuçlar lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen oylarla belirlendi.Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi:Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu):(Ekol Lojistik)Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu):(TRANS OKYANUS Denizcilik)Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu):(Borusan Lojistik)Yılın Depo Yöneticisi:(Ceynak Lojistik)Bu yıl ikinci kez verilen "Lojistiğe Katkı Ödülü"nü kazanan dış ticaret şirketleri şunlar:FLO Mağazacılık Ve Pazarlama A.Ş.GAP Pazarlama A.ŞKASTAMONU Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.ŞTOFAŞ Türk Otomobil Fab. A.Ş.UÇAK KARDEŞLER Gıda Seracılık Ulus. Nak. Plas. San. ve Tic Ltd. Şti.YEŞİM Satış Mağazaları ve Tekstil Fab. A.Ş.