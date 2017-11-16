Araç sigortası yaptırmanın püf noktaları nelerdir?

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16 Kasım 2017, 13:28

İhtiyari mali mesuliyet teminatı

Doğal afetler teminatı

Kötü niyetli hareketler ve mini onarım teminatı



Sigortanın hem ailemizi, hem de yatırımlarımızı korumak için önemli bir yönetim stratejisi olduğunun altını çizen Ünaldı, sigortanın aslında görünmeyen bir güvence olduğunu aktardı. Otomotiv sektöründeki kasko için yorumlarda bulunan Ünaldı, kasko poliçesi için sektörde çeşitlilik arz eden birçok ürünün mevcut olduğunu belirtti. Öncelikle kasko poliçesi yaptıracak olan bireylerin mutlaka poliçenin neleri kapsadığını incelemesi veya bilgi alması gerektiğinin altını çizen Ünaldı, “Kasko ürünlerinin içinde en kapsamlı poliçe Tam Kasko poliçesidir. Bu poliçe Kasko genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilecek tüm riskler için teminatın verildiği kasko türüdür. Ancak bu poliçenin haricinde kasko poliçelerinde olması gereken ihtiyari mali mesuliyet teminatı, doğal afetler teminatı, kötü niyetli hareketler ve mini onarım teminatı olan poliçeleri tercih edilmelidir. Öte yandan kasko yaptırmak kişiye bağlı bir durum olsa da “Kaza Geliyorum Demez” diye bir atasözümüz bulunduğunu hatırlatmak isterim. Noter satışı yapılır yapılmaz bir sigorta acentesine gidilerek hemen kasko ve trafik poliçesi yaptırılması önerimizdir” dedi.Kaskonun ne zaman bozulup ne zaman bozulmayacağından da bahseden Ünaldı, “Her hangi bir hasar anında kusurun tamamı sizde ise poliçenizdeki hasarsızlık indirimi sigorta şirketlerinin uygulamasına göre değişmekle beraber, hasarsızlık kademesi veya hasarsızlık indirimi bozulmaktadır. Sigorta kasko poliçelerinde bulunan Mini Onarım Teminatı, küçük ölçekli hasarların belli limit sınırıyla kaskonun hasarsızlık indirimi bozulmadan tamir ettirebilme olanağı sağlanıyor. Mini Onarım neleri kapsıyor dersek; Boyasız kaporta göçük düzeltme, boya hasarlı kaporta göçük düzeltme, boya tamiri (tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları), döşeme tamiri (deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler), ön cam tamiri, Leke çıkarma (deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki lekeler) ve plastik tampon tamiri (göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar).”Mini Onarım Teminatının neden sıklıkla tercih edildiğini de açıklayan RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, aracın orijinalliği maksimum düzeyde koruya bu teminatın aynı zamanda;Zaman ve para tasarruf sağladığımı,Hasar prosedürleri ile uğraşılmadığını,Ve hasarsızlık indiriminin kaybedilmediğini söyledi.