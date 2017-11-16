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Çocuk oto koltuğu kullanırken bunları yapmayın

Çocuk oto koltuğu kullanırken bunları yapmayın

Tarih 16 Kasım 2017, 13:11

Araç içinde çocuk güvenliğine yönelik ürünleri İskandinav güvenlik tecrübesiyle sunan BeSafe, çocukların araç içinde daha güvenli seyahat edebilmesine olanak sağlayan çocuk oto koltuğu kullanımında sıkça yapılan hataları ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Anne ve babaların çocuk oto koltuğunu kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okumaması, araç seyir halinde iken çeşitli ayarlamalar yapmaları, oto koltuğunun aksamlarının, parçalarının yanlış kullanılması gibi birçok noktada hata yaptıklarını belirten BeSafe uzmanlarına göre sıkça yapılan hatalar şu şekilde:

•    Araç içerisinde koltuğun, tercih edilen konuma hazır hale getirilmeden ve doğru bağlantı yapılmadan seyahat edilmesi,

•    Bebek içerisindeyken veya araç seyir halindeyken, oto koltuğunun montajıyla oynanması,

•    Oto koltuğunun baş ve boyun kısmının bebeğin boy ve yaşına göre ayarlanmadan seyahat edilmesi,

•    Araç seyir halindeyken, oto koltuğunun üzerinde bulunan emniyet kemerinin gerektirdiği kadar sıkı bir şekilde gerdirilmeden seyahat edilmesi,

•    Çocuk oto koltuğu satın alınırken, gerekli garanti, test ve onay sertifikalarının kontrol edilmemesi,

•    Araç seyir halindeyken oto koltuğunun baş kısmıyla emniyet kemerinin orantılı şekilde ayarlanmadan yola çıkılması,

•    Araç seyir halindeyken bebeğe yiyecek ve içecek verilmesi,

•    Arka yönelimli oto koltuğunun, ön koltukta kullanılması durumunda ön yolcu koltuğundaki airbag sisteminin kapatılmaması,

•    Oto koltuğunun içerisinde bulunan petlerin bebeğin gelişimine göre çıkarılmaması,

•    Uzun süre kullanılan oto koltuklarının bakım ve temizliğinin yapılmaması,

•    Oto koltuğunda oluşabilecek arızalarda veya sorunlarda, yetkili kişilerden veya firma servisinden yardım alınmadan müdahale edilmesi,

•    Oto koltuğu kullanılan araçların, trafikteki diğer araçlar tarafından görülmesi ve araçta bebek olduğunun gösteren reflektörlü ‘arabada bebek var’ işaretinin kullanılmaması,

•    Oto koltuğunda oturan bebeğe mont ve benzeri kalın kıyafetlerin giydirerek, oto koltuğu emniyet kemerinin kaymasına sebep olunması,

•    Oto koltuğunda bulunan kemer açma butonunun, kilitli olmadan seyahat edilmesi,

•    ISOfıx bağlantı sistemli oto koltuklarında, ISOfix montajı yapıldığını gösteren uyarı ışıkların ve işaretlerinin, kontrol etmeden seyahat edilmesi,

•    Oto koltuğu kumaş temizliğinin, yoğun deterjan ve ağartıcı ürünler kullanılarak yapılması sonucu koltuk kılıfının yanmaz olma özelliğinin kaybolması,

•    Araba bakıma veya servise verildiğinde çocuk oto koltuğunun montaj ayarlarının kontrol edilmeden yola çıkılması.



 

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