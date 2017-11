Tırsan, Logitrans fuarında yerini alıyor

Anasayfa » Üstyapi

16 Kasım 2017, 12:44

Türkiye treyler sektörünün lideri Tırsan, geliştirdiği taşımacılık çözümlerini 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Logitrans Transport Lojistik fuarında sergiliyor.

Tırsan, Logitrans Transport Lojistik Fuarında 5 Farklı Araçla Yerini Alaca k









Lojistik, telematik taşımacılık ve intralojistik sektörünün önde gelen firmalarının bir araya geleceği fuarda, Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen, 5 farklı ürün, İstanbul Fuar Merkezi 10. holde yerini alacak.Fuar katılımcıları Swap Body Perdeli Treyler K.SWAU C, Açık Kasa K.SPL 3, Konteyner Şasi K.SHG L, Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ ve Frigo T.SRI P treylerleri inceleme fırsatı bulacaklar.: Swap Body Perdeli treyler nakliye operasyonlarında verimlilik devrimi yapacak bir ürün, Swap Body, perdeli üst yapısı, çatı ve perde kaydırma sistemi ile daha fazla yük taşıma ve parsiyel taşıma operasyonlarında kolaylık sağlamaktadır.Daha fazla hız ve kapasite isteyen firmaların ilk tercihi olacak Swap Body Perdeli treyler hem nakliyecilere hem müşterilerine birçok avantajı tek bir üründe sunuyor.Kara, deniz ve demiryolu taşımalarında en ekonomik geçişi sağlamak için geliştirilen Kässbohrer K.SWAU C, C63 taşıma kodu, 34 euro palet kapasitesi ve 4.850 kg’lik boş ağırlığı ile maksimum verimlilik vadediyor.Swap body taşımacılığının en büyük getirisi olan istifleme ve navlun avantajı, Kässbohrer Perdeli Swap Body’nin maksimum yük kapasitesi ve yük emniyet sertifikası (CodeXL) ile birleşerek işletme maliyetlerini en düşük seviyede tutuyor.Tren yükleme sistemine sahip Kässbohrer Swap Body K.SWAU C kayar çatı ve kayar perde özellikleriyle daha hızlı operasyon sunuyor. Araç ve ürün güvenliğinin en üst seviyede sunulduğu K.SWAU C, intermodal taşımacılığa uygun güçlendirilmiş şasisi, K-fix yük güvenlik sistemi ile her türlü yol koşulunda ürünlerin bozulmadan sorunsuz şekilde taşınmasına olanak veriyor.Açık Kasa, Türkiye koşullarına göre özel tasarlanmış hafif şasisi ve 5.225 kg’dan başlayan boş ağırlık seçenekleri sayesinde çok daha fazla yük taşır, daha az yakıt tüketimi sağlar. Hem üst yapı hem de şasisinde kullanılan kataforez (KTL) kaplama teknolojisi ile sunduğu 10 yıllık paslanmazlık garantisi sayesinde bakım maliyetlerini azaltırken ikinci el değerini arttırır. 1500 mm KTL kaplama ön panel, 765 mm + 200 mm sac kapak opsiyonu ile donatılan Kässbohrer Açıkkasa, kullanıcılarına operasyonel faaliyetlerinde esneklik imkanı sağlar. Her tip yük taşımacılığında güvenli ve uzun kullanım ömrüyle her zaman daha fazla kazanç imkanı sunar.: Düşük ağırlığı, maksimum gücü ve üstün sürüş kalitesi ile taşımacılıkta verimlilik, sorunsuzluk ve konfor sunmaktadır. Olumsuz yol ve hava koşullarına karşı kataforez ile kaplanan araç, C45-C63 arası Swap Body taşıyabilmektedir. Hafif şasi teknolojisi sayesinde 3.840 kg. ağırlığı bulanan araç, daha az yakıt tüketimi ve daha fazla yükleme kapasitesi sunmaktadır. Akıllı dizayn ön konteyner kilitlerinin konumlandırılabilir olması ile 40 ile 45 ft.’lik konteynerler için rahat bir operasyon sağlamaktadır.: Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Perdeli araçları; özel bir Maxima Plus treyler ile Logitrans fuarında boy gösterecek. Çift kademeli sürüş yüksekliği sayesinde, hem midilli, hem de yarı-midilli modellerine uygun Maxima Plus semi-treyler ile farklı iç net yükseklik ve sürüş yüksekliklerinde aracın kullanımını sağlamasının yanı sıra, farklı çekici tipleri ile kullanılabilmekte ve nakliyeci filolarına olumlu yönden fayda sağlamaktadır. Öte yandan; şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl paslanmazlık garantisi altındadır.Yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen Tırsan Perdeli Maxima Plus treylerlerin patentli K-fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınması sağlanmaktadır. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet delik sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır. Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Maxima’nın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına %100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.900 ve 2.950mm’ye kadar dört seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, genişleyebilir arka babaları sayesinde, arka girişte 3,080 mm yükleme genişliği sağlar ve hacimli yük girişlerinde kolaylık sağlamaktadır.Tırsan Frigo’lar sunduğu üstün izolasyon performansı ile soğutucu ünitenin daha kısa süre çalışmasını sağlayarak hem kullanım ömrünü uzatır hem de en yakın rakiplerine göre %10 yakıt tasarrufu sağlar. Periyodik olarak yapılan zorunlu ATP testlerinde sınır değerine yakın ısı iletim katsayısına sahip araçların, sertifikalarını yenilerken sorun yaşama ihtimalleri bulunmaktadır. Tırsan Frigo araçlarının sahip olduğu teknik özellikler sayesinde kullanıcılar, bu tür sorunlarla karşılaşmamaktadır.Poliüretan yalıtım malzemesi ile üretilen Tırsan Frigo panelleri yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır. Panellerde kullanılan cam elyaf takviyeli polyester (CTP); güneşin zararlı ışınlarına ve neme dayanıklı ayrıca ısı yalıtım performansı metalik yüzeylerden daha yüksek bir malzemedir. Tırsan Frigo gömme deve boyunlu şasi tasarımı ile artırılmış iç neti sayesinde daha yüksek hacimde taşımacılık imkanı sunar.Tırsan Frigo araçları sahip olduğu 2.650 mm ile 2.900 mm arasındaki geniş iç net alternatifleri, ara bölme ve çift kat gibi önemli opsiyonları ile Soğuk Zincir Taşımacılığındaki tüm taleplere uygun çözümler sunabilmektedir. Şasisinde en son ve en güvenilir “Çinko-Fosfat Kataforez Kaplama Uygulaması” kullanılmaktadır. Şasi bu uygulama sayesinde paslanmaya karşı 10 yıl boyunca Tırsan garanti altındadır.