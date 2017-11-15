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Sertrans Koruncuk Vakfı yararına koştu

15 Kasım 2017, 17:19

Ulusal ve uluslararası müşterilerine tedarik zinciri yönetiminde katma değerli lojistik hizmetler veren Sertrans Logistics, Koruncuk Vakfı’yla gerçekleştirdiği düzenli işbirlikleri kapsamında İstanbul Maratonu’nda koşarak 104 bağışçıya ulaştı.

Sertrans Logistics, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’yla (Koruncuk) düzenli işbirlikleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Sertrans Logistics çalışanları gönüllü olarak geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 39. İstanbul Maratonu’nda koştu. Sertrans Logistics’ten 26 gönüllü, Koruncuk Vakfı yararına, 10 km kategorisinde yarıştı.



Konuyla ilgili konuşan Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Gönüllülük Projesi”nin önemini vurgulayarak: “Koruncuk Vakfı beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan, ailesi olmayan ya da ailesi tarafından ihmal ve istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış çocukları topluma faydalı bireyler haline getirmeyi amaçlıyor. ‘Koruncuk Kahramanları’ projesi kapsamında çeşitli etkinliklerle bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışlar toplanıyor. Sertrans Logistics’in ‘Gönüllülük Projesi’ de tıpkı bunun gibi toplumumuzun ciddi sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacını taşıyor. Koruncuk Vakfı için koşan tüm çalışanlarımızı bu sorumlu davranışlarından dolayı kutluyorum. 26 gönüllü arkadaşımız İstanbul Maratonu’nda 10 km koşarak, 104 bağışçıya ulaştı ve birer ‘Koruncuk Kahramanı’ oldu. Koruncuk Vakfı ile düzenli işbirliğimiz sayesinde sayısı binleri bulan korunmaya muhtaç çocuklar için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi.



