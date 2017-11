Anasayfa » 3d Lojistik

logitrans hava, kara ve taze ürün taşımacılığına ayrılan üç özel bölümle kapılarını açtı

15 Kasım 2017, 17:17

11’nci kez düzenlenen Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, bu yıl araçlara, taze ürün taşımacılığına ve hava kargoya özel bölümleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

logitrans’a bu yıl 15 bin dolayında ziyaretçi beklediklerini söyleyen EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “logitrans sadece Türkiye’nin değil, hinterlandında yer alan tüm coğrafyanın en etkili lojistik organizasyonudur” dedi.



Avrasya bölgesinin en büyük, Türkiye’nin tek taşımacılık ve lojistik fuarı olan Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerinin karar vericilerini 11’inci kez buluşturdu. 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılış töreni; sektör ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Taşımacılık ve lojistik sektörünün dünyaca tanınmış markalarını bir araya getiren fuarda özel hazırlanan air cargo Turkey, truck & trailer Turkey ve PeriLog Turkey bölümleri de fuarın ilgi odağı oldu.



EKO MMI Fuarcılık tarafından organize edilen; lojistik, telematik ve taşımacılığın değer zincirindeki tüm bileşenlerini bir araya getiren fuarda bu yıl 24 farklı ülkeden 150 dolayında firma ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Türkiye'nin yanısıra; Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Azerbaycan, Ukrayna, Belçika, Fas, Polonya, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Finlandiya, Norveç, Slovakya ve Hindistan gibi ülkelerden, lojistik sektörünün dünyaca ünlü markaları yer alıyor.



Araçlara, taze ürün taşımacılığına ve hava kargoya özel bölüm

logitrans 2017, geniş yelpazedeki katılımcı firmalarının yanısıra, özel bölümleriyle de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Avrupa pazarının en büyük ticari araç üreticilerinden biri konumunda olan Türkiye’nin önemli firmaları, kendilerine özel hazırlanmış truck & trailer bölümünde son teknoloji ürünü çekici, römork ve hafif ticari araçlarını sergiliyor. Bir diğer özel etkinlik ise Türkiye’de önemi giderek artan hava kargo endüstrisi ile çabuk bozulabilen yiyecek endüstrisini buluşturan PeriLog Turkey PeriLog on Air Freight’dir. Fuarın 2’inci günü düzenlenecek konferansta sektördeki gelişmeleri ele alırken, katılımcılar görünürlüklerini artırma fırsatı da yakalayacak.



İlker Altun, EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü

Lojistik sektörünün genellikle arka planda ve her zaman görünür olmadan şirketin tüm alanlarına nüfuz ettiğini belirten EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Lojistik hizmetlerin tamamını dikkate aldığımızda, Avrupa'da her yıl kişi başına 37 ton taşıma yapılmaktadır. Bu da yaklaşık 25 otomobile denk gelir ki bu son derece etkileyici bir rakam. Bu tür veriler gösteriyor ki; Lojistik, bir ülkenin ekonomik gelişimi açısından son derece önemlidir ve Türkiye, uluslararası tedarik zincirinde önemli bir üstür, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika için merkezi bir pazar yeridir. Türk lojistik ekonomisinin cirosu, bu yıl yüzde 11 artış göstermiştir.”



Gerhard Gerritzen, Messe München Yönetim Kurulu Üyesi

Fuarda yaptığı açılış konuşmasında “logitrans, 11 yıldır Avrasya bölgesindeki lojistik firmaların merkezi platformu olmuştur” diyen Messe München Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen sözlerine devam ederken; “ logitrans lojistiğin yanısıra telematik ve taşımacılık ile ilgili tüm değer zincirini kapsamaktadır. Etkinlik boyunca zorluklar ve tehditler tartışılacak, uzun vadeli çözümler ortaya konulacak ve aynı zamanda burada karar vericiler için önemli bir networking ortamı oluşacaktır. logitrans, Messe Münih uluslararası lojistik fuarları ağında temel bir yapı taşıdır. Çalkantılı dönemlerde fırsatları ve riskleri tartışarak olan biteni anlamak ve yeni ağlar oluşturmak son derece önemlidir. ” dedi.