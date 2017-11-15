Anasayfa » İş ve İstif Makineleri

Temsa İş Makinaları Trakya'da yeni bir servis noktası açtı

15 Kasım 2017, 16:28

Temsa İş Makinaları’nın Trakya Bölgesi’ndeki en büyük yetkili servisi Özen Makine ikinci hizmet noktasını açtı



Türkiye iş makinaları sektörünün önde gelen firması Temsa İş Makinaları, Tekirdağ’da bulunan Trakya Bölgesi’nin en büyük yetkili servisi Özen Makine’nin 15 Kasım’da açılışını gerçekleştirdiği yeni servis noktası ile sağlam ve güçlü büyümesini sürdürüyor. Açılış, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M.Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Galip Öge, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Özen Makine kurucuları Murat Sevinç ve Ömer Girgin, Temsa İş Makinaları müşterileri ve çalışanlarının katıldığı bir törenle gerçekleşti. 2006 yılından bu yana Temsa İş Makinaları’nın yetkili bayisi olan Özen Makine, bu yeni lokasyonla birlikte artık bölgede 2 servis noktasıyla müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam edecek.



Açılışta konuşan Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, 34 yıldır distribütörlüğünü yürüttükleri Komatsu markasının Trakya bölgesindeki gücünün artmasında Özen Makine’nin rolüne değinerek şunları söyledi: “Özen Makine ile uzun yıllardır iş birliğimiz var, 11 yıldır yetkili bayimiz olarak hizmet veriyor. Komatsu’nun bütün ürün gamına yönelik olarak bakım ve onarım konularında bütünsel hizmet verebilme yetkinliğine sahip, hızlı ve etkin çözümleriyle müşterilerinin gönlünü kazanmış bir bayimiz. Özen Makine bizim Trakya bölgesindeki kalemiz. Temsa İş Makinaları adına Özen Makine ailesine tüm gayretleri ve çalışmaları için teşekkür ederim. Şimdi yepyeni bir lokasyonda, daha yüksek bir kapasiteyle müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecekler. Bunun iş sonuçlarımıza da müşteri memnuniyetine de olumlu etkileri olacağı muhakkak. Tebrik ediyor, hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”



Tebrikleri kabul eden Özen Makine’nin kurucuları Murat Sevinç ve Ömer Girgin de hizmetlerini daha da etkin ve efektif hale getirmek adına yeni lokasyonlarına taşındıklarını belirterek 15 Kasım itibariyle 2 servis noktasından, daha yüksek bir kapasiteyle hizmet vermeye devam edeceklerini söylediler.



Süleymanpaşa İlçesi’nin Belediye Başkanı M.Ekrem Eşkinat da Özen Makine’nin kurucularının açılıştan duyduğu heyecandan çok etkilendiğini ve bölgeye en iyi hizmeti vereceklerine inancının tam olduğunu belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise şunları dile getirdi: “Bölgemize yatırım yapılması, hem ilimizin kalkınması hem de ülke ekonomisi için çok önemli. Tekirdağ her yıl göç alan ve gelişen bir şehir. Bu konuda iş makinası sektörüne büyük bir rol düşüyor ve Özen Makine bizim için çok önemli bir değer. Bu sebeple kaliteli hizmet anlayışıyla işini yıllardır hakkıyla yürüten Özen Makine’ye ve bölge ekonomisine gerek istihdam açısından gerekse değer yaratmak açısından desteğini esirgemeyen Temsa İş Makinaları’na, Trakyalılar adına teşekkür ediyorum.”



