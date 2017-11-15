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KORTRIJK Busworld Fuarı’ndan MAN rüzgarı esti

KORTRIJK Busworld Fuarı’ndan MAN rüzgarı esti

Tarih 15 Kasım 2017, 15:33

European Coach Week (ECW) olarak da bilinen Busworld Europe (Kortrijk) Fuarı’nda tamamen yenilenen MAN’ın Lion’s Coach (2 aks 12 ve 13 metre), NEOPLAN’ın ise Tourliner (2 aks 13 metre) ve Skyliner 50. Yıl seyahat otobüslerinin sergilendiği MAN standı, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle uluslararası organizasyonun cazibe merkezi oldu.

Otobüs sektörünün uluslararası alandaki uzman isimleri ve çeşitli ulaşım şirketlerinin yöneticilerinden oluşan yarışma jürisi, yarışmacıları altı kategoride değerlendirdi. Altı kategoride altı ödül için yarışan 11 firma arasında bulunan MAN, Busworld’de ilk resmi tanıtımı gerçekleştirilen MAN Lion’s Coach ile yarışa katıldı. Yeni model MAN Lion’s Coach; sadece tasarımıyla değil aynı zamanda yeni fonksiyonlarıyla öne çıktı. LED ön ve arka ışıklandırma, iyileştirilmiş güç aktarımı (daha güçlü ve daha verimli D26 motoruyla) ve güvenlik özellikleriyle MAN Lion’s Coach, ECE R66.02 devrilme sistemi standartları ile uyumluluğu en göze çarpan özellikleriyle de ön planda oldu.

Verimlilik, güvenlik ve tasarımı tek bir pakette sunan MAN Lion’s Coach, dizaynı, teknolojisi, konforu ve performansı ile jüriyi büyülemeyi başararak, altı ödülden “Grand Award Coach”, “Comfort Label“ ve “Design Label” ödüllerini evine taşıdı. Bu yılki Busworld ödülü ile güzel bir başarı yakalayan MAN, fuarda NEOPLAN Skyliner 50. Yıl’ı ile de ön plandaydı. Lion’s Coach‘un galasının yapıldığı bin 600 metrekarelik alanda MAN dört ayrı araç daha sergiledi.



Yeni MAN Lion's Coach, Busworld 2017'de resmen tanıtıldı
Yeni MAN Lion's Coach'un yenilenmesine neden olan araç devrilme standardı ECE R66.02, ekonomi ve güvenlik standartlarını belirleyen yeni bir otobüsü ortaya çıkardı. Yeni MAN Lion's Coach, Busworld 2017'de Kortrijk'de resmen tanıtıldı. Yeni tasarım ile yeni bir tasarım dili ortaya koyan MAN Lion's Coach, böylece daha katı bir iskelet haline getirildi. Optimize edilen hareket ve yeni nesil vites değiştirme stratejisiyle birlikte aerodinamikte yapılan yüzde 20'lik iyileşme sayesinde daha yüksek bir yakıt tasarrufu sağlayan MAN Lion's Coach, arka ve önünde bulunan LED farlarıyla da yollarda bir ilke imza attı.

Yeni MAN Lion's Coach daha hafif ve daha da sağlam
MAN Lion’s Coach tasarımcıları; sürücü kokpiti, yolcu bölmesi, bagaj taşıma alanı ve tahrik ünitesinin fonksiyonel alanlarını net bir şekilde ayırmaya odaklandı. Görünüme ek olarak, bu ayrıştırma; bakım kolaylığı sağladığı gibi, hasar gören parçaların hızlı bir şekilde ve büyük maliyetler oluşturmadan değiştirilebilme avantajı sağladı. Üretimde kullanılan yeni malzemeler ve üretim süreçlerindeki geliştirmeler ile MAN Lion’s Coach, daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.



 

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