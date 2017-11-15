TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » İş ve İstif Makineleri

Orman yolları MST EKSKAVATÖR ile açılacak

Orman yolları MST EKSKAVATÖR ile açılacak

Tarih 15 Kasım 2017, 15:56

Orman Genel Müdürlüğü orman yollarının açılmasında kullanmak üzere makine parkını SANKO Holding bünyesinde Gaziantep’te üretilen 8 adet MST marka M300LC model paletli ekskavatör ile güçlendirdi.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla satın alınan iş makinaları kurum yetkililerinin katılımıyla fabrika ziyaretinin ardından teknik ve fiziki muayene sonrasında teslim edildi. Muayeneye Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Ferit Torunoğlu, Yedek Parça ve Tamirhane Müdürü Hüseyin Cahit Demirtürk, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, Pazarlama Direktörü Levent Karaağaç, Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral ve her iki kurumdan uzmanlar katıldı.



Ferit Torunoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in yaklaşımları doğrultusunda alacakları tüm iş makinalarının yerli üretim olmasına özen ve hassasiyet gösterdiklerini, bundan da hem kurumların hem de Türkiye’nin kazançlı çıktığını söyledi.

MST Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ise Orman Genel Müdürlüğünün yerli üretimin desteklenmesi konusundaki hassasiyetinin diğer kamu kurumlarına örnek olmasını istedi.

Kamunun yerli üretimi tercih ederken, yerli üreticilerin de kaliteli ürünler üretip, satışı yapılan makinalara sahada en iyi satış sonrası hizmetler verilmesi gerektiğini kaydeden Karlı, “Bu vesile ile 8 adet MST marka M300LC model paletli ekskavatörlerimizin Orman Genel Müdürlüğü’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak ekskavatörler Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



MST HAKKINA
MST İş ve Tarım Makinaları; tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu.

Gaziantep’teki 42.000 metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde üretilen MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörle, SANKO çatısı altında ülke sanayiine önemli değer katmaktadır.

MST İş ve Tarım Makinaları, Türkiye’de 11 bölge müdürlüğü ve güçlü ve yaygın satış ve satış sonrası hizmetler teşkilatı ile iş makinası sektörüne satış ekibi ve teknik personel yetiştirilmesi konusunda da çalışma yapmaktadır. 

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İş ve İstif Makineleri

Temsa İş Makinaları Trakya'da yeni bir servis noktası açtı

 Temsa İş Makinaları Trakya'da yeni bir servis noktası açtı Temsa İş Makinaları’nın Trakya Bölgesi’ndeki en büyük yetkili servisi Özen Makine ikinci hizmet noktasını açtı

Komatsu’nun hibrit iş makinaları, Temsa İş Makinaları güvencesiyle satışta

 Komatsu’nun hibrit iş makinaları, Temsa İş Makinaları güvencesiyle satışta Temsa İş makinaları, 44 yıldır distribütörlük hizmeti verdiği Komatsu’nun HB sınıfı, 20-38 ton arası makina ağırlık...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ticaret barışı sever

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x