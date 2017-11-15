Orman yolları MST EKSKAVATÖR ile açılacak

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15 Kasım 2017, 15:56

Orman Genel Müdürlüğü orman yollarının açılmasında kullanmak üzere makine parkını SANKO Holding bünyesinde Gaziantep’te üretilen 8 adet MST marka M300LC model paletli ekskavatör ile güçlendirdi.

MST HAKKINA

MST İş ve Tarım Makinaları; tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu.



Gaziantep’teki 42.000 metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde üretilen MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve ekskavatörle, SANKO çatısı altında ülke sanayiine önemli değer katmaktadır.



MST İş ve Tarım Makinaları, Türkiye’de 11 bölge müdürlüğü ve güçlü ve yaygın satış ve satış sonrası hizmetler teşkilatı ile iş makinası sektörüne satış ekibi ve teknik personel yetiştirilmesi konusunda da çalışma yapmaktadır.



Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.



Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla satın alınan iş makinaları kurum yetkililerinin katılımıyla fabrika ziyaretinin ardından teknik ve fiziki muayene sonrasında teslim edildi. Muayeneye Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Ferit Torunoğlu, Yedek Parça ve Tamirhane Müdürü Hüseyin Cahit Demirtürk, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, Pazarlama Direktörü Levent Karaağaç, Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral ve her iki kurumdan uzmanlar katıldı.Ferit Torunoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in yaklaşımları doğrultusunda alacakları tüm iş makinalarının yerli üretim olmasına özen ve hassasiyet gösterdiklerini, bundan da hem kurumların hem de Türkiye’nin kazançlı çıktığını söyledi.MST Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı ise Orman Genel Müdürlüğünün yerli üretimin desteklenmesi konusundaki hassasiyetinin diğer kamu kurumlarına örnek olmasını istedi.Kamunun yerli üretimi tercih ederken, yerli üreticilerin de kaliteli ürünler üretip, satışı yapılan makinalara sahada en iyi satış sonrası hizmetler verilmesi gerektiğini kaydeden Karlı, “Bu vesile ile 8 adet MST marka M300LC model paletli ekskavatörlerimizin Orman Genel Müdürlüğü’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak ekskavatörler Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.