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Komatsu’nun hibrit iş makinaları, Temsa İş Makinaları güvencesiyle satışta
15 Kasım 2017, 14:53
Temsa İş makinaları, 44 yıldır distribütörlük hizmeti verdiği Komatsu’nun HB sınıfı, 20-38 ton arası makina ağırlıklarındaki hibrit ekskavatörlerinin hem satışını hem de eğitimli teknisyenleri ile satış sonrası hizmetlerini Türkiye’de başarıyla yürütüyor.
Temsa İş makinaları, 44 yıldır distribütörlük hizmeti verdiği Komatsu’nun HB sınıfı, 20-38 ton arası makina ağırlıklarındaki hibrit ekskavatörlerinin hem satışını hem de eğitimli teknisyenleri ile satış sonrası hizmetlerini Türkiye’de başarıyla yürütüyor.
%100 hibrit olarak tasarlanan ekskavatörler, üzerindeki dizel motor ve bağlı olduğu jeneratör sayesinde ihtiyaç duyduğu 600-700 Amperlik elektrik gücünü kendisi üreterek, kapasitörlerde depoluyor ve makinenin hareketleri için bu elektrik gücünü kullanıyor. Araç ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretirken, tasarruf amaçlı frenleme hareketleriyle de kapasitörleri besleyebiliyor. Bu özellikleriyle Komatsu hibrit ekskavatörler, aynı sınıf Komatsu standart makinadan tonajına göre yaklaşık %30-35 oranında dizel yakıtta tasarruf ve verimlilik sağlıyor.
Temsa İş Makinaları, ayrıca, Komatsu’nun prototiplerini tamamladığı benzer hibrit teknolojisini, önümüzdeki yıllarda lastik tekerlekli yükleyicilerinde de sunacağının müjdesini verdi.
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