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Komatsu’dan sürücüsüz yük kamyonu

Komatsu’dan sürücüsüz yük kamyonu

Tarih 15 Kasım 2017, 14:34

Türkiye’de 1983 yılından bu yana distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Komatsu; operatörsüz olarak fonksiyon gösteren, her iki yöne eşit hızda gidebilen ve daha fazla yük kapasitesi bulunan otonom taşıma sistemlerinin dünya genelinde satışa sunulacağını duyurdu.

Otomobil sektöründe gündemde olan sürücüsüz araç teknolojisi, iş makinaları sektörüne de yansıdı.

İş makinaları ve maden makinaları üretiminde dünyanın lider markası Komatsu tarafından geliştirilen ve Otonom Taşıma Sistemi (AHS) adını verdiği teknoloji sayesinde, şoför kabini bulunmayan bu yük kamyonları her iki yönde de eşit hızda gidebiliyor, kabin alanı daha fazla yük taşımak için kullanılıyor.

Komatsu, bu teknolojiyi geliştirmeye 2008 yılında Rio Tinto adlı madencilik şirketiyle ortak yürüttüğü çalışmaları ile başladı. Geçen sürede, Şili ve Avustralya’da bu sistem kullanılarak yüz milyonlarca ton malzeme taşındı. Rio Tinto tarafından da kullanılan 930E model sürücüsüz yük kamyonları, kablosuz iletişim ve engel tanıma gibi teknolojileri sayesinde otonom olarak çalışabiliyorsa da sıradan kamyonlarda olduğu gibi bir sürücü kabini bulunduruyorlar.



Yenilikçi Otonom Taşıma Aracı adı verilen ve yeni geliştirilen kamyon ise tamamen otonom sisteme göre ve kabinsiz tasarlandı. Simetrik bir yapıya sahip olan kamyon, dört tekerine de eşit yük dağıtabiliyor, dört çeker sistemiyle daha iyi yol tutuş ve manevra yeteneği sağlıyor. Kamyonda sürücü olmadığından dolayı tam manevra ile kamyonu geri çevirmeye gerek kalmıyor. Kamyon gittiği yönde, geri dönmeden geri yönde hareket edebilmektedir. Bu durum hem verimliliği artırıyor hem de tekerlerin daha az yıpranmasını sağlıyor. 230 tona kadar yük taşıyabilen aracın hızı da saatte 64 kilometreye kadar çıkabiliyor.

 

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