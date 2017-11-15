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Prometeon Türkiye, Konya ve Kayseri’de filo yöneticileri ile bir araya geldi

15 Kasım 2017, 14:23

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman Pirelli marka endüstriyel lastiklerin üreticisi Prometeon, Konya ve Kayseri illerinde filo yöneticileri ile toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılara 85’e yakın filodan yaklaşık 160 kişi katıldı.

Pirelli endüstriyel lastiklerinin üreticisi ve dağıtıcısı Prometeon Türkiye, Konya ve Kayseri şehirlerinde filo müşterilerine yönelik olarak Ankara Bölge organizasyonu ile toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılara Prometeon yöneticileri, çok sayıda filo yöneticisi ve bölge bayileri katıldı.



Açılış konuşmasını Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü Faruk Uslu’nun yaptığı toplantılarda Prometeon’un filo müşterilerine sunduğu ürün ve çözümleri anlatan sunum yapıldı. Müşteriler sunum sonrasında yemekte bir arada olarak keyifli sohbet gerçekleştirdiler.



Konya ve Kayseri’de filo müşterilerine yönelik düzenlenen toplantılara ilişkin olarak Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü Faruk Uslu, “Bu etkinlik ile amacımız filo müşterilerimiz ile bir araya gelip onları dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler oluşturarak onlara rekabette katkı sağlamak. Filo müşterilerimizin etkinliğe ilgisinden ve aldığımız geri dönüşlerden çok memnun kaldık. Gördüğümüz yoğun ilginin sonucu olarak benzer etkinlikleri önümüzdeki dönemlerde de tekrarlamayı planlıyoruz” dedi.



Ali Karaboğa, Aydoğanlar, Çimenoğlu Lastik, Özdem Oto ve Yaşar Kılıç bölge bayilerinin destek verdiği Konya’daki toplantıya 40 filodan 83 kişi katıldı. Kayseri’de Aklas Lastik, Esim Dış Ticaret, Sebile Otomotiv ve Tacettin Otomotiv bölge bayilerinin destekleri ile düzenlenen toplantıya 44 filodan 76 kişi katıldı.



