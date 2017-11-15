Ferrari’den FXX-K Evo Sürprizi!

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15 Kasım 2017, 14:04

Ferrari, sınırlı sayıda üretilecek ve özel seri olarak satışa sunulacak FXX-K Evo’nun örtüsünü İtalya'daki Mugello pistinde düzenlediği Dünya Finali etkinliğinde kaldırdı.



Ferrari, pistlere özel F1 tipi çift kavramalı, 7 ileri otomatik şanzımanlı yeni modeli FXX-K Evo’yu tanıttı. FXX ve 599 XX'nin Evo sürümlerinde olduğu gibi, Ferrari FXX-K Evo da Ferrari'nin mücadele ettiği; Formula 1, GT3, GTE ve kendi adını taşıyan tek marka şampiyonası olan Challenge gibi yarış kategorilerinden elde ettiği bilgi birikimiyle geliştirdiği kapsamlı bir paketle donatılıyor. Yarış dünyasından türetilen ve tamamen pist odaklı bir teknik mimariye sahip olan FXX-K Evo önceki XX otomobilleri gibi yol kullanımına uygun olmayıp, kendi özel yarış programı kapsamında kullanılıyor. Öncüsünün başarılarını devam ettirecek olan FXX-K Evo son derece seçkin ve küçük bir Ferrari müşterisi kitlesini hedefliyor.FXX-K Evo, Ferrari mühendislerinin Ferrari Style Centre tasarımcıları işbirliği ile günümüz teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden Ferrari’nin pist otomobillerinin performansını daha da ileriye taşımak için geliştirdiği son derece gelişmiş bir aerodinami paketine sahip. Tasarımcılar, otomobilin geliştirme aşamasında FXX-K Evo’nun genel ağırlığını düşürmek üzere geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiler. Ferrari'nin Formula 1 deneyimlerinden yararlanan tasarımcılar yenilikçi karbon fiber komponentler geliştirerek sabit arka kanat gibi yenilikçi çözümlerle önceki FXX-K modeline kıyasla daha hafif bir otomobil geliştirmeyi başardılar.FXX-K Evo’nun yere basma kuvveti önceki versiyon ile karşılaştırıldığında yüzde 23 oranında geliştirilirken, bu türetildiği yol versiyonu ile kıyaslandığında yüzde 75'lik bir artış anlamına geliyor. 200 km/s hızda 640 kg’lık yere basma kuvveti oluşurken maximum hızda bu kuvvet 830 kg’ın üzerine çıkıyor.FXX-K Evo’nun yere basma kuvveti arka kısımdaki çift profilli sabit bir kanat tarafından destekleniyor. Bu yeni eklenti, aktif arka spoyler ile uyum içerisinde çalışmak üzere geliştirildi. Basınç alanları birbirlerini destekleyen ve güçlendiren iki yere basma kuvveti sistemi tarafından yaratılıyor. Mükemmel bir yere basma kuvveti ve düşük rüzgar direnci temin etmek üzere hareketli spoylerin kontrol mantığı ve hareket aralığı titizlikle gözden geçirilirken yeniden programlanmasıyla dikkat çekiyor.Yeni hava akış mimarisine uygun olarak arka tamponların tasarımının da değiştirilmiş olması ön plana çıkıyor. Arka tekerleklerin hava tahliye olukları tekerleklerin arkasındaki akışı boşaltmak üzere genişletilirken, bunun sonucu olarak arka difüzöre giden akışın korunup yere basma kuvveti yüzde 5 artırılması dikkat çekiyor. Arka kısımdaki yere basma kuvvetindeki artış, yere basma kuvvetinin dengesini korumak adına ön tamponun alt gövdesini de yeniden yorumlama gereksinimini beraberinde getirirken ön tamponun yan kısımlarının geometrisi de farların altındaki alan boşaltarak değiştirildi. Böylece hava akışını optimize eden ilave kanatçıklar ve ön tekerleklerin önünde ek hava girişleri için alan kazanılabilmesi sağlanıyor. Sistem, FXX-K ile karşılaştırıldığında ön tarafta yere basma kuvvetinde ise yüzde 10’luk bir artışı beraberinde getiriyor. GT programlarından elde edilen bilgi birikimini ve deneyimi en şekilde yansıtan sistem aynı zamanda 2016 yılında devreye alınan yatay ve dikey hava akış yönetimi dengesi kurallarını da yerine getiriyor.Sistemin genel etkisi vorteks jeneratörlerinin gövde altına yerleştirilmesiyle daha da güçlendi. Böylece araç, arka sistem ve ön alt gövde tarafından oluşturulan ivmelenmeleri kullanarak, FXX-K ile kıyaslandığında toplamda yüzde 30 daha fazla yere basma kuvveti oluşturuyor. FXX-K Evo’nun artan performansı aynı zamanda daha etkin bir ön fren sistemi havalandırmasını da beraberinde getiriyor. Sağlanan aerodinamik verimliliği olumsuz etkilememek adına boyutu artırılmayan hava girişleri, hava akışını daha da iyileştirmek üzere optimize edildi. Ayrıca süspansiyon da otomobilin yeni aerodinamik verimliliğe uyacak şekilde yeniden ayarlandı.Yarış ruhunu en iyi şekilde yansıtan kokpiti, FXX-K Evo modelinin yüksek performansını yansıtan tamamen yeni bir direksiyon domine ediyor. Entegre vites değiştirme kulakçıklarıyla Formula 1’den türetilen yeni direksiyon sadece sürücünün hayatını kolaylaştıran mükemmel bir ergonomi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda KERS Manettino’ya da ev sahipliği yapıyor.Sürücünün sağındaki geri görüş kamerasına ait ekran ise yerini 6,5 inçlik daha büyük bir versiyona bırakıyor. Söz konusu ekran aynı zamanda performans parametreleri ve araca ait verileri daha net bir şekilde gösteren yeni telemetri sistemi verilerini de sürücüye gösteriyor.