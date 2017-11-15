Renault Brezilya’dan puanla döndü

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15 Kasım 2017, 13:34

Renault Sport Formula 1 Takımı, zorlu Brezilya Grand Prix’sinden Nico Hülkenberg ile puan çıkarmayı başardı.

Takımın Alman pilotu, yarışı 10. sırada tamamlayarak puan kazanırken, Carlos Sainz ise bitiş çizgisini Nico’nun yalnızca bir sıra ve 6,5 saniye gerisinde 11. sırada bitirdi. Her iki araç da başlangıçta pozisyonlarını kaybetmelerine rağmen yarışı sorunsuz bir şekilde tamamladılar.Takımının Brezilya Grand Prix’sinden puanla dönmesini sağlayan Nico Hülkenberg, yarışın ardından yaptığı açıklamada “Sönük bir yarış olmasına rağmen Belçika’dan bu yana ilk puanımı kazandığım için oldukça mutluyum. Başlangıçta pozisyonlarımızı kaybettik ve Hamilton ile Ricciardo’nun öne geçmesiyle birlikte sıralamada yükselmemiz oldukça zorlaştı. Yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamak sevindirici ancak yeterince hızlı olmadığımızı da kabul etmek lazım. Abu Dabi’de gerçekleşecek son yarışa odaklanıp iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.” dedi.Renault Sport Formula 1 takımına yeni katılan Carlos Sainz ise “Yarışa çok iyi başladım ancak Felipe’nin ittirmesi nedeniyle aracımın zemini biraz hasar aldı. Bu kazanın ardından onarım için çok hızlı bir pit stop yaptım ancak sıralamada tekrar öne geçmek için yeterli zamanım olmadı. Yeterince hızlı değildik ama iyi bir başlangıç yapıp yarışı tamamlamış olmak da oldukça önemli. Son bir yarış daha kaldı. Brezilya’da alamadığım puanları telafi etmek için Abu Dabi’de elimden geleni yapacağım.” şeklinde konuştu.